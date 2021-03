Om met Google Maps te navigeren heb je niet per se een internetverbinding nodig. Android Planet laat je in vier stappen zien hoe je offline je weg vindt met Googles kaarten-app.

Zo kun je Google Maps offline gebruiken om te navigeren

Als je op vakantie of op reis bent, kan het een uitkomst zijn om offline kaarten tot je beschikking te hebben. Buiten de EU is dataverkeer behoorlijk kostbaar en in sommige gebieden heb je misschien wel helemaal geen bereik. Natuurlijk kan het ook zijn dat je databundel niet zo groot is. Waar Google Maps vroeger altijd een verbinding nodig had om kaarten te downloaden, kun je deze tegenwoordig gewoon van tevoren op je toestel opslaan.

Je toestel gebruikt namelijk gps om je locatie te bepalen. Deze techniek verbruikt geen data, maar stelt je smartphone in staat om via satellieten je huidige locatie te bepalen. Gebruik je Google Maps zonder internet, dan verlies je wel toegang tot live informatie over files, wegwerkzaamheden of de algehele drukte op de weg. Volg onderstaand stappenplan om offline kaarten op je toestel te krijgen.

Zo download je offline Google Maps-kaarten

Benodigde tijd: 3 minuten. Start Google Maps Open de Google Maps-app op je smartphone en klik rechts bovenin op je profielfoto. Druk nu op ‘Offline Kaarten’; Kies je offline gebied Druk op ‘Selecteer je eigen kaart’ en breng het gebied in beeld dat je offline beschikbaar wil maken. Het is aan te raden om een iets groter gebied te pakken dan wat je eigenlijk nodig hebt, voor het geval dat je iets afwijkt van je route. Let op: het gebied dat je maximaal kunt downloaden beslaat iets meer dan de oppervlakte van Nederland; Download het gebied Druk op ‘Downloaden’, waarna Google Maps het gebied voor je downloadt. Onderin zie je hoeveel van je interne opslagruimte door de kaart gebruikt zal worden. Vervolgens kun je offline Maps gebruiken in het hele gebied dat je hebt gedownload.

Het verwijderen van je offline kaarten is net zo makkelijk als het downloaden. In het menu ‘Offline gebieden’ zie je altijd een lijst van de kaarten die op het moment gedownload zijn. Door op de drie puntjes naast een van deze kaarten te tikken, verschijnen er verschillende opties. Daar kun je ook kiezen om de kaart te verwijderen.

Het is daarnaast goed om te onthouden dat je een gedownloade kaart een jaar zonder verbinding kunt gebruiken. Update je hem tussentijds, dan wordt de periode automatisch weer verlengd naar één jaar. Leg je tijdens de periode van offline navigatie verbinding met een wifi-netwerk, dan werkt Google Maps automatisch de kaart bij, zodat je weer een maand vooruit kunt. Handig!

Meer handige Maps-features

Het offline navigeren is slechts één van de vele handige features in Google Maps. Zo stap je dankzij de ‘Live beschrijving’-feature altijd op tijd uit als je met het openbaar vervoer reist. We leggen ook uit hoe je Google Maps en Street View tegelijkertijd gebruikt voor meer overzicht. Ook interessant is dat de app binnenkort een volledig donkere modus krijgt, die ‘s avonds prettiger is voor je ogen.

