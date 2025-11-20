Google Maps zit bomvol verstopte functies: dit zijn onze 7 favorieten

De populairste app om te navigeren heeft veel meer te bieden dan je denkt, zoals deze zeven verstopte functies.

Verstopte Google Maps-functies

Wie vaak onderweg is met de auto, fiets, het openbaar vervoer of de benenwagen, weet hoe handig Google Maps is om van A naar B te komen. De werking van de app spreekt standaard erg voor zich: je voert een adres in, start de navigatie en door de route te volgen, kom je op jouw bestemming aan. Maar, als je de instellingen van Google Maps induikt, blijkt dat je nog veel meer met de app kan.

Daarom zetten we in dit artikel onze favoriete functies van Google Maps onder elkaar die verstopt zijn in de instellingen. Zo weet je straks waar op je route je welke foto’s hebt gemaakt, word je alleen nog maar naar restaurants gestuurd die rekening houden met je dieet en wordt switchen van muziek onderweg een stuk makkelijker.

Tip 1. Thuis, werk en andere belangrijke adressen toevoegen

Als je vaak naar hetzelfde adres navigeert, zoals je huis of werk, dan kun je deze locaties instellen in Google Maps. Daarvoor klik je op je profielfoto, kies je “Instellingen” en dan “Thuis- of werkadres bewerken”. Met de drie puntjes naast de knoppen pas je de adressen aan.

Heb je naast werk en je huis meer adressen waar je vaak naartoe navigeert? Klik dan onderin beeld op “Een plaats toevoegen”. Voer het adres in en geef de plek een naam. Vervolgens staat ook deze nieuwe locatie standaard boven in beeld wanneer je zoekt naar adressen in de Google Maps-app en ben je sneller onderweg.

Tip 2. Bedien Spotify direct in Google Maps

Eenmaal onderweg luister je misschien wel naar muziek via Spotify op je telefoon. Met je volledige scherm gereserveerd voor de navigatie-app, kan het best een gedoe zijn om even snel van nummertje te wisselen. Naast spraakopdrachten en misschien de knoppen op je stuur, is er ook een handige Spotify-sneltoets in Google Maps zelf.

Open Google Maps en klik op je profielfoto, kies “Instellingen” en ga naar “Navigatie”. Scrol tot je “Standaard media-app” ziet staan. Kies hier voor Spotify (of YouTube Music) en koppel je account.

Haal daarna de schakelaar over naast “Bedieningselementen voor media afspelen tonen” en je zult zien dat er tijdens het navigeren een Spotify-knop en extra grote mediaregelaars in beeld verschijnen. Zo kun je in één app blijven voor navigatie en muziek en word je hopelijk minder snel afgeleid.

Tip 3. Stel aanbevelingen in voor dieetwensen en interesses

Eet jij vegetarisch, halal of heb je allergieën? Dan is het niet handig als Google Maps je restaurants aanbeveelt die hier geen rekening mee kunnen houden. In de instellingen van Google Maps vind je daarom de optie “Voorkeuren beheren”.

Hier kies je welk dieet je hebt, maar je kunt ook typen voedsel kiezen die je niet of juist wel lekker vindt. Zo krijg je onderweg alleen aanbevelingen waar je wat aan hebt.

Tip 4. Verbeter kaartweergave met standaard satellietweergave

Dat je de kaartweergave op Google Maps kan aanpassen, wist je waarschijnlijk wel. Hiermee zie je bijvoorbeeld een terreinweergave of satellietbeelden. Standaard opent Google Maps echter met een platte weergave, om mobiele gegevens te besparen. Maar, maak jij je daar geen zorgen over en vind je de satellietbeelden veel leuker? Dan zet je die gemakkelijk altijd aan.

Duik hiervoor in de instellingen van Google Maps en scrol naar benden. Bij de optie “Maps starten in satellietweergave” haal je de schakelaar over. Zoals gezegd wordt er duidelijk vermeld dat dit meer mobiele data verbruikt. Houd hier dus rekening mee om te voorkomen dat je te snel door je MB’s heen bent.

Tip 5. Voeg foto’s toe aan je tijdlijn

In Google Maps zit een geinige functie waar we op Android Planet vaker over hebben geschreven: de tijdlijn. Google Maps slaat jouw locatiegeschiedenis lokaal op, zodat je later kunt terugzien waar je de afgelopen tijd bent geweest. Ook wordt gedetailleerd verteld met welk vervoersmiddel je bent gegaan en hoe lang je ergens geweest bent.

Wie tijdens zo’n dagje uit veel foto’s maakt, raden we aan om bij “Persoonlijke content” in het Instellingen-menu de optie “Google Foto’s” in de schakelen. Foto’s en Maps werken dan samen om in je tijdlijn ook de afbeeldingen te tonen die je op iedere locatie hebt gemaakt. Zo wordt terugkijken in de tijdlijn een stuk completer en leuker.

Tip 6. Deel je live locatie met vrienden en familie

Wat gebruik jij om je locatie te delen met vrienden en familie? WhatsApp of een app zoals Life360? Ook Google Maps heeft zo’n functie en wat ons betreft werkt die erg goed. Je kunt je locatie delen met iedereen die je in je contacten hebt staan, dus Android- en iOS-gebruikers.

Open Google Maps en ga naar je profielfoto rechtsboven. Kies “Locatie delen” en klik nogmaals op die knop. Stel de duur in (bijvoorbeeld “Totdat je dit uitzet”). Kies het contact en klik op “Delen”. De ander krijgt een melding en verschijnt op je kaart. Je kunt het delen ook later weer uitschakelen.

Tip 7. Ga onopgemerkt op pad met incognitomodus

Wil je juist niet dat niemand weet waar jij heengaat? Dan gebruik je de Google Maps incognitomodus. Deze is vergelijkbaar met die van Google Chrome. Maps slaat dan de adressen en locaties niet op in je zoekgeschiedenis. Zodra je weer uit de incognitomodus gaat, verwijdert Maps het automatisch.

Voor de incognitomodus hoef je alleen maar op je profielfoto te klikken in Google Maps en daarna op ‘Incognitomodus’. De app herstart zichzelf en aan de donkere balk in beeld zie je duidelijk dat de modus actief is. Het uitschakelen werkt op dezelfde manier.

Wist jij dat deze functies in Google Maps zaten? En hebben we nog andere handige functies over het hoofd gezien? Laat het vooral weten in de reacties onderaan deze pagina!