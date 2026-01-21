Met Google Maps op wintersport: 5 tips + 5 andere handige apps

Maak jouw aankomende wintersport een stuk aangenamer met vijf tips in Google Maps. Omdat er nog veel meer handige apps zijn, tippen we je ook vijf aanraders voor de meest relaxte skivakantie.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Maps: jouw partner op wintersport

De meeste mensen die op reis gaan, zullen Google Maps gebruiken of anders wel één van de alternatieve apps om van A naar B te komen. Speciaal voor het aankomende wintersportseizoen hebben wij vijf tips voor Google Maps.

We sluiten dit artikel af met vijf andere apps die jij echt nodig hebt voor de beste skivakantie. Van een app met skilessen tot een app om je eigen topsnelheid en die van je vrienden te zien. Lees snel verder!

1. Ga naar de webbrowser voor de planning

De app van Google Maps is goed, maar kan niet alles. Daarom is het slim om voor vertrek even op je pc naar Google My Maps te gaan voor de ultieme planning. Daar maak je bijvoorbeeld een kaart om je routes en locaties in op te slaan. Zo kun je voor elke dag van je vakantie een laag creëren met een planning van locaties en de route.

Je begint door op ‘Nieuwe kaart maken’ te klikken. Vervolgens gebruik je de zoekbalk of de icoontjes daaronder. Zodra de planning klaar is, kun je de kaart met reisgenoten delen. Je krijgt dan een link om te versturen. Deze kaarten zijn vervolgens wel gewoon in de Google Maps-app op je smartphone te bekijken. Het beste van twee werelden!

2. Download kaarten offline voor de zekerheid

Als je toch thuis bezig bent met de planning, kun je ook maar beter de juiste kaarten downloaden. Handig, omdat je nooit zeker weet hoe stabiel de internetverbinding op je winterbestemming is. Niks irritanter dan ergens te moeten navigeren zonder Maps, op zoek naar bordjes langs de weg.

Gelukkig kun je gemakkelijk onderdelen van de wereldkaart downloaden, zodat je ook offline gemakkelijk navigeert. Daarvoor open je de Google Maps-app en tik je op je profielfoto rechts bovenin. Hier kies je voor het menu-item ‘Offline kaarten’. Selecteer de kaart van je keuze en download die. Die blijft een jaar lang op je apparaat opgeslagen.

3. Vind de beste verborgen parkeerplaatsen

Op de kaarten van Maps staan niet alle plekken om je auto te parkeren. Uiteraard staan de grote parkeergarages of -terreinen aangegeven, maar lang niet alle kleinere plekken. Bijvoorbeeld langs de kant van de weg of in een woonwijk. Soms zorgt het groen van bomen naast parkeerplaatsen dat je de plekken niet op satellietfoto’s ziet.

Gelukkig is daar Google Streetview om alvast virtueel een kijkje te nemen. Struin op je gemak de omgeving af op zoek naar een fijne plek. Let wel goed op de datum. Zijn de beelden niet zo recent? Houd er dan rekening mee dan de situatie in de tussentijd anders kan zijn: parkeren kan niet meer toegestaan zijn of is ineens betaald geworden.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Haal het maximale uit een volle tank

Bij het uitzoeken van een route krijg je meestal meerdere opties. De snelste route klinkt aantrekkelijk, maar is alleen niet altijd de meest zuinige optie. Wil je alles uit je tank halen, kijk dan in Maps naar de route met het icoontje van een groen blaadje ernaast. Via deze route doe je het langst met een volle tank of opgeladen elektrische auto.

Benieuwd naar een handigheidje? Tik bij het uitzoeken van je route op de drie puntjes rechts naast je vertreklocatie. Daarna kies je voor ‘Opties’. Als het goed is, zie je nu de optie ‘Voorkeur voor brandstofzuinige routes’ staan. Zet het schuifje aan zodat deze route standaard wordt gekozen, mits de aankomsttijd vergelijkbaar is.

5. Voorkom boetes, denk aan milieuzones

Sinds een aantal jaar wemelt het in Europa van de milieuzones. Het ligt vooral aan de leeftijd en brandstof van je voertuig of je hier geweerd wordt, of met een sticker toch toegang kunt krijgen. Populaire wintersportoorden als Duitsland, Frankrijk, Italië en Oostenrijk kennen nogal wat milieuzones. Zonder juiste sticker riskeer je hoge boetes.

Google geeft trouwens steeds vaker een melding over deze zones, zodat je niet voor een verrassing komt te staan en eventueel kunt omrijden. Deze meldingen zijn echter nog niet overal geactiveerd, dus blijf goed opletten en doe vooraf goed research. In drukke periodes zit er een langere levertijd op een milieusticker, dus bestel ‘m op tijd!

5 andere apps voor de wintersporter

Heb je de Google Maps-tips in je oren geknoopt? Mooi zo, neem dan ook een kijkje bij onderstaande wintersport-apps. Ze staan in willekeurige volgorde en bieden een hele hoop voor iedereen die graag op de lange latten staat.

1. Snowsports Academy

Met deze app heb je altijd een virtuele skileraar bij de hand. De app is ontwikkeld door Snowsports Academy, een Oostenrijks opleidingsinstituut voor skileraren. Met de app heb je toegang tot allerlei informatie en ski-oefeningen om jouw techniek te verbeteren. Handig voor zowel beginners als (ver)gevorderde skiërs en snowboarders.

Snowsports Academy Pro Learn how 2 ski Gratis via Google Play via Google Play

2. Bergfex

Eén van de beste wintersport-apps is ongetwijfeld Bergfex. Je gebruikt ‘m voor de nauwkeurige weersvoorspellingen en handige webcams. Ook voor de sneeuwhoogte in jouw favoriete skigebieden en handige plattegronden neem je een kijkje in Bergfex. De app heeft informatie over bijna alle populaire skigebieden, inclusief accommodaties.

bergfex: Ski, Sneeuw & Weer bergfex GmbH 9.6 (14.100 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Slopes

Snelheidsduivels opgelet: Slopes brengt in kaart welke skigebieden en pistes je hebt bezocht, inclusief de snelheden die je hebt gehaald en je afgelegde afstanden. Zorg dat je vrienden de app ook hebben om ook hun topsnelheden live te volgen. Daarnaast kun je de omstandigheden op de pistes bekijken en zelf beoordelen.

Slopes: Ski & Snowboard Breakpoint Studio LLC 8.8 (12.788 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Peakvisor

Altijd al willen weten welke berg je in de verte ziet en hoe hoog die eigenlijk is? Daar kom je achter met de app Peakvisor. Wie boven op de piste staat te genieten van het uitzicht, kijkt door de camera van z’n telefoon naar de bergtoppen. Nu verschijnen de namen en hoogtes boven de toppen. Maak een foto in de app voor alle informatie.

PeakVisor - 3D Maps & Peaks ID Routes Software SRL Gratis via Google Play via Google Play

5. Sneeuwhoogte

De naam zegt het al: deze app is perfect om te zien hoeveel centimeter van het witte goud er in jouw skigebied ligt. Ook de kwaliteit van de sneeuw vind je in de app, inclusief het aantal geopende pistes en liften. Alsof dat nog niet genoeg is, installeer je Sneeuwhoogte ook voor de weersverwachting, pistekaart en diverse webcams.

Sneeuwhoogte.nl Sneeuwhoogte.nl 9.6 (1.363 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Ben jij zelf een fanatieke wintersporter en zo ja, welke apps zijn echt onmisbaar voor een geslaagde trip naar de sneeuw? Deel het met ons in de reacties hieronder.