Google waarschuwt je nu voor aardbevingen: dit moet je weten

Tijdens een aardbeving kan iedere seconde het verschil tussen leven en dood betekenen. Gelukkig waarschuwt Google nu ook in Nederland voor aardbevingen. Er zijn drie verschillende dreigingsniveaus.

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Google waarschuwt voor aardbevingen

In Nederland komen aardbevingen vooral voor rond Groningen, maar ook andere regio’s zijn niet veilig. De zwaarste uit onze recente geschiedenis vond in 1992 plaats bij Roermond en richtte aanzienlijke schade aan.

Google waarschuwt al sinds 2021 voor aardbevingen, maar deed dat nog niet in Nederland. Vanaf nu wel. Dat is erg prettig, want hoewel ze hier vrij zeldzaam zijn blijft het één van de gevaarlijkste natuurverschijnselen. En het mooie is: je hoeft er niets voor te doen. Je krijgt automatisch een melding als de grond dreigt te gaan schudden. Die zijn te splitsen in de drie categorieën die je hieronder ziet.

De eerste, in het Engels heet hij ‘Be aware’, stelt je ervan op de hoogte dat er lichte trillingen zijn waargenomen die duiden op een aardbeving in de omgeving. Bij de tweede (‘Be ready’) moet je al iets beter opletten: dan zijn er zwaardere trillingen vastgesteld en moet je je klaarmaken voor een mogelijk flinke beving.

De zwaarste waarschuwing is ‘Take action’. Als je deze melding op je smartphone ziet, is het helemaal mis. Er zal geen tijd meer zijn om te vluchten. Je krijgt instructies te zien om jezelf zo goed mogelijk in veiligheid te brengen door onder een tafel te gaan zitten en je hoofd en nek te beschermen.

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Waarschuwing wordt binnenkort uitgebreid

‘Be ready’ is waarschijnlijk de meest cruciale waarschuwing omdat er dan nog tijd is om actie te ondernemen. Google breidt dit niveau de komende maanden daarom verder uit. Straks zie je op een kaartje precies waar de aardbeving plaatsvindt, wat de kracht ongeveer is, welke stappen je moet ondernemen en waar je meer informatie kunt vinden.

We hopen natuurlijk dat je deze waarschuwingen nooit zult krijgen, maar ze zouden je leven kunnen redden.

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