AAWireless 2: nieuwe Android Auto-dongle met aanpasbare knop

AAWireless biedt al jaren een dongle om Android Auto-verbinding draadloos te maken. Nu heeft de fabrikant de AAWireless 2 officieel gepresenteerd met een aantal nieuwe functies.

AAWirelesss 2 aangekondigd op CES 2024

AAWireless – de makers van de draadloze Android Auto-adapter – hebben de AAWireless 2 aangekondigd. Deze adapter zorgt wederom voor een draadloze verbinding tussen je smartphone en het infotainmentsysteem in je auto, maar biedt nog meer functies dan zijn voorganger.

Zo is de hardware veranderd. Het ontwerp is aangepast en de dongle is een stuk kleiner dan de voorganger. Op de behuizing is nu ook een lichtgevende ring te vinden met een fysieke knop. Deze is volgens de fabrikant in te stellen voor verschillende functies.

De knop kan ook gebruikt worden om snel tussen verbonden smartphones te schakelen, zonder de adapter opnieuw aan te zetten. De verbinding met je auto is natuurlijk nog bedraad. Dat gaat wederom met usb-c.

De draadloze Android Auto-verbinding tussen je smartphone en de dongle maakt gebruik van bluetooth en Wi-Fi Direct. Met de bluetoothverbinding worden muziek en telefoongesprekken doorgestuurd naar je slimme autoradio. De directe wifi-verbinding maakt je telefoon met de AAWireless 2 en dat zorgt voor het beeld van de interface naar het scherm.

Met de AAWireless 2 test de fabrikant de ondersteuning voor Apple CarPlay en ook de ‘AAWireless for Android Auto’-app zal wederom de plek zijn om je apparaat in te stellen en eventuele verbindingsproblemen op te lossen.

Releasedatum en prijs nog onbekend

AAWireless heeft de tweede Android Auto-adapter aangekondigd op technologiebeurs CES 2024. Hoeveel de nieuwe adapter gaat kosten, is nog onbekend. De originele AAWireless heeft een adviesprijs van 69,99 euro, dus we verwachten dat de nieuwe versie hier niet ver boven zal zitten.

De fabrikant heeft aangegeven dat de AAWireless 2 ergens in het tweede of derde kwartaal van 2024 verschijnt. Zodra de AAWireless 2 in Nederland verkrijgbaar is, laten we het je op Android Planet weten.

