Je Netflix-account delen? Vanaf 2023 moet je betalen

Het gratis delen van Netflix-accounts wordt vanaf volgend jaar aan banden gelegd. Delen blijft mogelijk, maar wel voor een kleine meerprijs. Het is wel onduidelijk hoe Netflix dit gaat controleren.

Makkelijk accounts delen Netflix stopt vanaf 2023

Je kent het vast wel van horen zeggen of doet er zelf ook aan mee: het delen van accounts bij streamingdiensten zoals Netflix, HBO Max of Amazon Prime Video. Zo kun je toch alle content bekijken, maar wel voor minder of geen geld. Netflix maakte eerder bekend daar een eind aan te willen maken. Voor een kleine meerprijs zou het mogelijk worden om accounts buitenshuis te delen.

Zulke testen zijn ook al gehouden in Zuid-Amerika, maar nog niet in Europa. Nu heeft het bedrijf bekendgemaakt dat dat dat hier toch ook echt gaat gebeuren, en wel vanaf 2023,. Details ontbreken echter nog. Zo kun je net als altijd een account delen met vrienden in een andere stad of bijvoorbeeld collega’s of familieleden. We houden rekening met een meerprijs van zo’n 2 á 3 euro, gezien de huidige maandprijzen voor Netflix-abonnementen.

Account overhevelen en handhaving

Ben je van plan om vanaf dat moment een eigen abonnement af te sluiten? Dan kun je inmiddels ook je profiel overzetten naar een ander account. Dat is fijn, want zo worden alle gegevens – zoals kijkhistorie of je lijst met nog te kijken content – gewoon meegenomen.

Onlangs introduceerde Netflix een extra type abonnement. Deze goedkopere optie bevat reclames en laat je vooraf geen films, series of documentaires downloaden om onderweg (zonder internetverbinding) te kijken. Of en wanneer we dit abonnement ook hier in Nederland gaan zien, is nog onduidelijk.

De dienst zegt meerdere middelen in te zetten om te kijken of accounts worden gedeeld. Zo wordt er onder andere gekeken naar IP-adressen en accountactiviteit van apparaten. Ook checkt Netflix apparaat-ID’s van mobiele telefoons, tablets of televisies.

Hoe sta jij hier tegenover en wat vind je een reëele meerprijs om mee te liften op iemand anders z’n account? Laat het weten in de reacties hieronder!

