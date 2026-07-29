Alles over wifi 8: op deze manieren wordt je draadloos internet beter

De technologie achter draadloos internet wordt nog steeds verbeterd en inmiddels zijn we alweer toe aan wifi 8. Dit moet je weten.

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Wifi 8: wat heb je er aan?

Draadloos internet wordt steeds stabieler en sneller gemaakt, door nieuwe standaarden vast te stellen. Zo verhoogde wifi 6 de snelheid van maximaal 3.5 Gbps naar 9.6 Gbps. Wifi 7 maakte daar maar liefst maximaal 40 Gbps van. Daarnaast zorgen routers met wifi 7 voor extra stabiliteit, omdat apparaten met verschillende kanalen in verschillende frequenties kunnen verbinden. Wifi 8 is de komende, nieuwe standaard voor draadloos internet.

Wifi 8 is officieel nog in ontwikkeling en waarschijnlijk wordt de definitieve versie pas in 2028 afgerond. Toch komen er dit jaar al routers uit die ondersteuning bieden voor wifi 8. Daarom is het nuttig om te kijken wat we van deze upgrade kunnen verwachten.

De Archer 8, de wifi 8-router van TP-Link.

Wifi 8: betrouwbaar en sterk

Terwijl wifi 7 nog een enorme sprong maakte qua mogelijke snelheden, maakt wifi 8 (ook wel bekend als 802.11bn) vooral de betrouwbaarheid van de verbinding beter.

Zo moet deze update er onder andere voor zorgen dat wifi-routers elkaar minder snel storen. Dat is belangrijk voor appartementencomplexen of kantoren, of als je buren net als jij een mesh-netwerk onderhouden. Ook zullen wifi, bluetooth en andere draadloze technologieën elkaar minder snel in de weg zitten.

Door beter samen te werken met de apparaten waarmee verbinding wordt gemaakt, is er ook minder risico op onderbrekingen. Daardoor moet onder andere gamen via de cloud en videobellen soepeler gaan terwijl je met wifi bent verbonden.

Ook moet wifi 8 voor stabieler internet zorgen voor apparaten die wat verder weg staan, of weinig energie gebruiken. Dat is onder andere handig voor camera’s die om je huis heen hangen.

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Nieuwe routers

TP-Link heeft alvast een nieuwe router aangekondigd met wifi 8, de Archer 8. Deze router is vanaf oktober te koop, waarna begin 2027 nog een meshsysteem volgt. De fabrikant doet dit dus al voor dat de standaard van wifi 8 definitief is vastgesteld.

Makers van routers lopen op deze manier vaker voor, zodat ze er lekker vroeg bij zijn. Mocht er dan toch nog iets veranderen, dan wordt dat via een firmware-update rechtgetrokken. Op dit moment zijn er nog geen smartphones die wifi 8 ondersteunen.

Meer wifi-tips

Wist je dat je die irritante notificaties over wifi-netwerken in je buurt gewoon uit kunt zetten? Daarnaast is het verstandig om alert te zijn op de gevaren van een openbaar wifinetwerk. En check onderstaande video om te leren hoe je via wifi belt.