Alles wat wearables tegenwoordig meten (en wat je er aan hebt): van huidtemperatuur tot ademhaling

Met een wearable kun je tegenwoordig een hele hoop te weten komen over je gezondheid, maar wat heb je daar nou echt aan? We leggen het uit.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat wearables meten (en wat je er aan hebt)

De tijd dat je een wearable vooral draagt voor het registreren van je stappen en hartslag ligt ver achter ons. De makers van trackers, smartwatches en ringen ontdekken steeds meer manieren waarop we onze gezondheid kunnen bijhouden.

Een goede vraag om te blijven stellen is dan: heb ik dit echt nodig, of is het vooral marketing? De fabrikanten willen je natuurlijk doen geloven dat je echt niet zonder hun wearable kunt, omdat je anders mogelijk gezondheidsproblemen mist. Maar is dat wel echt zo?

We zetten op een rijtje welke informatie wearables tegenwoordig kunnen meten en wat je er aan hebt. Niet elke wearable heeft dezelfde mogelijkheden, dus check dat eerst goed voordat je iets koopt.

Stappen en work-outs

Stappen: De basisfunctie van de meeste wearables blijft het bijhouden van de hoeveelheid stappen die je op een dag zet. Een stappendoel kan een mooie motivatie zijn om op een dag wat extra te bewegen. Toch moet je jezelf niet blindstaren op de dagelijkse 10.000 stappen die veel wearables aanhouden als ultiem doel. Dit aantal is niet wetenschappelijk bepaald, maar is bedacht door iemand die een stappenteller wilde verkopen.

Work-outs: Wearables kunnen steeds beter je work-outs registreren, doordat ze verschillende soorten sport herkennen. Zo kun je niet alleen bijhouden hoelang je hebt gesport, maar bijvoorbeeld ook hoeveel calorieën je hebt verbrand en hoe lang je in een bepaalde hartslagzone zat.

Je hart

Hartslag: Je hart slaat de hele dag door, meestal zonder dat je het doorhebt. Een wearable maakt inzichtelijk hoe snel je hart slaat. Dat is vooral nuttig voor sporters die in een specifieke hartslagzone willen sporten.

Ook op andere manieren kan je hartslag wat zeggen over over je gezondheid. Zo geeft je gemiddelde hartslag in rust een indicatie over je conditie. Een rusthartslag die hoger uitvalt dan normaal kan betekenen dat er bijvoorbeeld een griepje op komst is.

Wearables houden ook steeds beter in de gaten of er iets mis is met het hart, zoals een ritmestoornis. Daar krijg je dan automatisch een melding over. Ook krijg je vaak een melding als je hartslag ongebruikelijk hoog is in rust. Dit soort waarschuwingen zijn vanzelfsprekend zeer nuttig.

Arteriële stijfheid: Met verschillende wearables van Huawei kun je de elasticiteit van je aderen meten. Volgens Huawei is dit een vroege indicator voor schade aan de slagaders, wat kan wijzen op een verhoogd risico op hartaandoeningen. De waarde van deze meting is twijfelachtig. Het gaat om een zeer ruwe indicatie waar je vervolgens niet veel mee kunt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bloed

Bloeddruk: Om je bloeddruk te meten heb je normaal gezien een band om je arm nodig die zichzelf opblaast en de lucht weer laat ontsnappen. Tegenwoordig kunnen sommige wearables op de achtergrond je bloeddruk in de gaten te houden via een optische hartslagsensor. Je kunt dan geen meting doen wanneer je wil, maar krijgt wel een waarschuwing bij een opvallende trend.

Met een Galaxy Watch is het wel mogelijk om een meting te doen, maar dan moet je het horloge eerst kalibreren met een traditionele bloeddrukmeter.

Hoeveel nut het heeft voor gezonde mensen om hun bloeddruk via een wearable te meten is twijfelachtig. Je hebt geen arts die de resultaten kan beoordelen en een wearable is nooit zo precies als een echte bloeddrukmeter. Ook Samsung raadt aan om eerst met je huisarts te overleggen voordat je medische stappen zet. Het is vooral nuttig als deze functie op de achtergrond meekijkt en waarschuwt als een trend verandert.

Zuurstof in bloed: De meeste wearables meten het zuurstofgehalte van je bloed als je slaapt. Dit zegt namelijk veel over hoe goed de kwaliteit van je slaap is. De Hartstichting waarschuwt wel dat deze meting niet op elk apparaat even betrouwbaar is en je dus niet teveel waarde moet hechten aan de resultaten. Neem contact op met je huisarts als je twijfelt over een resultaat.

Tijdens je slaap

Slaap: Het wordt steeds nuttiger om je wearable ’s nachts te dragen, omdat er allerlei informatie wordt verzameld terwijl je slaapt. Zo krijg je eindelijk inzicht in de lange periodes waarin we niet bij bewustzijn zijn.

Zo kunnen steeds meer wearables meten hoe je ademt en luisteren of je snurkt, zodat je er achter kunt komen of je slaapapneu hebt. Toch kun je hier ook een app voor gebruiken die geluiden ’s nachts opneemt zodat je het de volgende dag terug kunt horen.

Ook kun je via trends inzicht krijgen in hoe bijvoorbeeld het drinken van koffie of alcohol invloed heeft op je slaap. Op die manier kun je aanpassingen maken.

Hoe belangrijk het is om precies te weten in welke slaapfases je de afgelopen nacht zat en welke score je krijgt, is twijfelachtig. Als je fris wakker wordt en ziet dat je toch een slechte score hebt, kun je jezelf minder goed voelen terwijl dat nergens voor nodig is.

Huidtemperatuur: Wearables meten steeds vaker de temperatuur van je huid, vooral als je ’s nachts aan het slapen bent. Veranderingen in de temperatuur van je huid kunnen best veel zeggen over je gezondheid. Bijvoorbeeld een vroegtijdig signaal dat je ziek wordt voordat je symptomen voelt. Ook zegt het wat over het herstel van je lichaam bij zware trainingen, en geeft het inzicht voor mensen die hun menstruatiecyclus en ovulatie bijhouden.

Stress, trillingen, vallen en hersenactiviteit

Stress: Fabrikanten zoeken ook naar manieren om onze mentale gezondheid te meten. Wearables pakken dan enkele fysieke elementen, zoals je hartslag en zweet onder de wearable, om te zien of je gestrest bent. Het nut hiervan is zeer beperkt. Zo kan een wearable denken dat je gestrest bent als je net hebt gesport of als je opgewonden bent. In verschillende studies, waaronder van de Universiteit Leiden, blijkt dat er geen correlatie is tussen wat een wearable ziet als stress en wat de gebruiker daadwerkelijk voelt.

Trillingen: Wearables kunnen een belangrijke rol spelen in het spotten van trillingen (tremoren) bij mensen, als symptoom voor de ziekte van Parkinson. Een apparaat dat trillingen goed doorlopend kan meten is een stuk waardevoller dat een momentopname van een arts. Toch staat deze functie voor wearables nog in een beginfase, dus verwacht er nog niet te veel van.

Vallen en botsen: Wearables worden steeds vaker gebruikt om vallen of botsen te signaleren. Als oudere mensen vallen kunnen ze vaak niet zelfstandig opstaan. Als een wearable dan hulpdiensten waarschuwt, is dat zeer waardevol. Hetzelfde geldt voor het registreren van een botsing terwijl je in de auto zit. Je kunt je bewustzijn verliezen, terwijl je wearable toch de hulpdiensten inschakelt.

Hersenactiviteit: Er zijn tegenwoordig ook wearables voor je hoofd beschikbaar. Dan hebben we het niet over koptelefoons, oordopjes of brillen, maar een band die je om je hoofd draagt om je hersenactiviteit te meten.

Het idee is dat je op deze manier jezelf kunt trainen om rustiger te worden tijdens het mediteren. Je kunt de band ook ’s nachts dragen om exact te weten hoe diep je hebt geslapen. Er is nog niet genoeg bekend over het daadwerkelijke nut van deze metingen.

Nuttig of niet?

Het is fantastisch dat wearables tegenwoordig zoveel informatie verzamelen over onze gezondheid, omdat je op deze manier gewaarschuwd kunt worden over gezondheidsproblemen waar je nog geen erg in hebt. Als je er vroeg bij bent kun je mogelijk ergere problemen voorkomen.

Toch is er ook een schaduwzijde. Zoveel informatie over je lichaam krijgen kan je ook onrustig maken. Zeker als je veranderingen merkt die je niet snapt en daar op gaat acteren. Ook zijn wearables lang niet zo precies als medische meetapparatuur. Als jij je zorgen maakt over iets, neem dan altijd contact op met je huisarts.

Welke Fitbit kies je?

Wearables zijn er in verschillen vormen en van verschillende merken. Wil je specifiek een Fitbit? Dan heb je tegenwoordig de keuze uit drie opties.