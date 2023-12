Android Auto-radio kopen: extern scherm of (laten) inbouwen?

Overweeg jij Android Auto voor in je wagen? Dan heb je onder meer keuze tussen een inbouw- of extern systeem. Wij wegen beide opties in dit artikel voor je af en vertellen je de voor- en nadelen.

Android Auto: wat zijn de opties?

Android Auto voegt een hoop functionaliteiten toe aan je auto en hoewel het systeem bij veel moderne modellen standaard wordt geleverd, moet je als eigenaar van een oudere auto op zoek naar andere opties om Android Auto te gebruiken. Het zelf inbouwen van een touch screen radio met Android Auto is een keuze, maar is soms lastig en kost relatief veel tijd en geld.

De laatste jaren zijn naast inbouwradio’s ook externe schermen met Android Auto een stuk populairder geworden, maar biedt dat dezelfde Android Auto-ervaring? In dit artikel wegen we de voor- en nadelen van beide types met elkaar af, zodat jij een goede keuze kan maken.

1. Installatie

Eén van de grootste verschillen tussen de ingebouwde Android Auto-systemen en de externe schermen is de installatie. Zoals de naam doet vermoeden, moet je een inbouwradio zelf in je auto bouwen. Dat is voor de technische lezers een leuke uitdaging met het verwijderen van de oude radio, de juiste kabels (en adapters) aansluiten en dashboard-panelen zonder te breken terugplaatsen.

Voor anderen kan het ook erg intimiderend zijn. In dat geval kun je het door een monteur laten doen, maar daar betaal je extra voor. Je kunt natuurlijk ook een handige vriend vragen om je te helpen.

Een externe Android Auto-unit monteer je een stuk makkelijker aan het dashboard of je voorruit met de meegeleverde houder. Vervolgens sluit je alles aan op de 12 volt-aansluiting in je auto om het systeem van stroom te voorzien. Dit gaat eigenlijk net zo makkelijk als het aansluiten van een los TomTom-navigatiesysteem van vroeger.

2. Audio

Ervan uitgaande dat je Android Auto vooral zal gebruiken voor handsfree bellen, muziek luisteren en navigeren, kan goede audio natuurlijk niet ontbreken. In het geval van de inbouwradio wordt het systeem bij de installatie bedraad aangesloten aan de speakers van je auto.

Bij externe schermen is dit een stukje onhandiger. Zo kun je een aux-kabel op de oude radio in je auto aansluiten, maar veel externe schermen zijn ook voorzien van een FM-transmitter. Hiermee verzendt het scherm de audio via een FM-signaal naar de oude radio in je auto. Helaas kan dit wel voor kraakjes en lagere audiokwaliteit zorgen.

3. Afwerking

De radio’s zijn nu klaar om te gebruiken en je kunt je telefoon aansluiten. Er valt wel één ding meteen op: de afwerking. De inbouwradio wordt in het dashboard geplaatst en zal daarmee een stuk minder opvallen.

Het externe scherm bevindt zich niet alleen boven je dashboard, maar heeft ook losse kabels lopen naar de stroomaansluiting. Daarnaast is deze plaatsing erg opvallend voor mensen met kwade bedoelingen. Het is misschien slim om het scherm daarom te verwijderen na het rijden.

Of je een afwijkend ontwerp erg vindt, is natuurlijk persoonlijk. Bij een oudere auto kan een inbouwradio ook opvallend lelijk zijn en een extern scherm verwijder je gemakkelijk als je de auto bijvoorbeeld verkoopt.

4. Bediening

Qua software is een Android Auto-radio gewoon een verlenging van je smartphone. Is Android Auto daarop up-to-date? Dan is ‘ie dat ook op het scherm en heb je de nieuwste functionaliteiten. Afhankelijk van het model dat je koopt voelt het scherm wel of niet soepel aan. Check daarom zeker de online recensies van klanten.

Sommige inbouwradio’s ondersteunen ook de bediening vanaf het stuur van je auto. Zo kun je ook tijdens het rijden je muziek veranderen zonder je handen van het stuur te halen. Deze optie zul je moeten missen bij het externe scherm.

5. Prijs

Een groot verschil tussen de inbouw- en externe radio’s zit hem in de prijs. Ga je voor een inbouwradio bij een bekend merk als JVC, Pioneer of Sony? Dan betaal je snel meer dan 300 euro. En heb je geen idee hoe je zo’n unit in de auto zet, ben je zo meer dan 100 euro kwijt om een monteur dit voor je te laten doen.

Zoals gezegd is de installatie van een extern scherm een stuk makkelijker en kan vrijwel iedereen dit zelf doen. Je betaalt dus alleen voor het Android Auto-systeem zelf. Gemiddeld zijn de prijzen tussen de 100 en 200 euro, afhankelijk van het merk dat je koopt.

Nederlandse verkoper ByLisa biedt een CarPlay-scherm (ook voor Android Auto) voor 99,95 euro aan, bij WiReo schaf je de SmartDrive Pro aan voor 129,95 euro en ook op Bol staan talloze verschillende externe Android Auto-schermen voor zo’n 100 euro. Je kunt voor een nóg goedkopere radio ook op AliExpress of Wish kijken, maar daar ben je niet altijd verzekerd van snelle levering of een goede klantenservice.

Conclusie

Dus, is de één veel beter dan de ander? Dat hangt af van je budget, technische kennis en hoe je wil dat het eindresultaat eruit komt te zien. Heb je een budget van 300 euro en meer en wil je dat het scherm zo goed als naadloos aansluit op het interieur van je auto? Ga dan voor een inbouwradio. Let daarbij goed op dat je de juiste radio aanschaft voor jouw auto of laat het door een professional installeren.

Wil je graag Android Auto in je wagen, maar heb je een kleiner budget en maakt het uiterlijk en de afwerking van het systeem minder uit? Dan biedt een extern scherm bijna de volledige Android Auto-ervaring. Je hoeft dan ook niet je auto uit elkaar te halen en je betaalt een aantrekkelijk prijs.

Je kunt natuurlijk ook altijd nog met je smartphone, een telefoonhouder, Spotify en Google Maps navigeren en muziek luisteren zonder Android Auto.

