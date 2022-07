5 slimme inbouwradio’s die Android Auto naar jouw voertuig brengen

Veel moderne auto’s worden geleverd met een modern infotainmentsysteem en meestal ondersteunt dat Android Auto. Heeft jouw voertuig dat niet, dan kun je er voor kiezen om zelf een Android Auto-systeem in te bouwen. Dit zijn vijf goede opties.

Voeg Android Auto toe aan je (oude) auto

Met een slim systeem in je auto verbind je je Android-smartphone gemakkelijk via bluetooth of usb, maak je gebruik van Android Auto en bedien je media via een touchscreen. Android Auto brengt een hoop voordelen met zich mee en laat je auto een stuk moderner aanvoelen.

Als het infotainmentsysteem in jouw auto geen Android Auto ondersteunt, of wanneer je nog een ‘normale’ autoradio hebt, is een nieuw systeem inbouwen een goede keuze. Toch zie je soms door de bomen het bos niet meer. Er zijn namelijk talloze merken en modellen, die in grote lijnen op elkaar lijken.

Om het overzicht te bewaren, zoekt Android Planet vijf degelijke keuzes voor je uit en zet ze – in willekeurige volgorde – op een rijtje.

1. Pioneer SPH-DA360DAB

Laten we beginnen met een publieksfavoriet: de Pioneer SPH-DA360DAB. Deze slimme autoradio zit vol met handige functies voor een prijs van zo’n 425 euro. Zo heeft ‘ie bluetooth 5.0, DAB+-radio en ondersteunt hij natuurlijk Android Auto. Daarvoor verbind je je telefoon via een usb-kabel met de inbouwradio.

Pioneer is een grote speler op het gebied van entertainmentsystemen. Het scherm heeft een grootte van 6,8 inch en naast het display vind je een aantal aanraakgevoelige knoppen. Daarmee bedien je onder meer het volume en ga je naar naar het thuisscherm. De inbouwunit heeft daardoor een erg modern uiterlijk.

Deze autoradio heeft een zogeheten 2-din formaat. Dat betekent eigenlijk dat de radio twee ‘normale’ radiosleuven in beslag neemt. Het gat voor de Pioneer 360 moet dus ook over het 2-din formaat beschikken. Let hier goed op bij de aanschaf.

2. Boscer met gemotoriseerd scherm

Als je op zoek bent naar een slimme autoradio, maar zo’n scherm in de auto niet fraai vindt, dan is deze Boscer misschien iets voor jou. Deze inbouwradio lijkt in de basis namelijk op een ‘normale’ 1-din autoradio, maar heeft een toffe extra.

Het 7 inch-scherm van de Boscer is namelijk inklapbaar. Wanneer je de radio opstart, verschijnt het scherm motorisch. Daarna bedien je simpelweg je media met het touchscreen en maak je gebruik van Android Auto. Het prijskaartje van de Boscer is ook opvallend, want de radio kost 170 euro. Dat is relatief goedkoop voor een Android Auto-unit. Logischerwijs zie je de lagere prijs wel terug in de bouwkwaliteit.

3. Sony XAV-AX8050

Niet iedereen heeft de autoradio op de meest handig plek in een auto. Het kan dan onhandig en zelfs gevaarlijk zijn om naar je scherm te kijken. Daarvoor biedt de Sony XAV-AX8050 een oplossing. Deze radio heeft namelijk een floating screen van 8,95 inch. Dat houdt in dat het scherm voor je dashboard ‘zweeft’ in plaats van dat hij er in verwerkt is. Met het scharnier pas je makkelijk en snel de kijkhoek aan.

Deze radio heeft een 1-din formaat en past dus in een groter aantal auto’s. Je kunt dan onder meer gebruikmaken van Android Auto en luisteren naar DAB Plus-radio. Er wordt geen DAB Plus-antenne meegeleverd, dus daar betaal je nog zo’n 50 euro extra voor. Dat hoeft geen dealbreaker te zijn, maar misschien wel wanneer je bedenkt dat het systeem zelf al 635 euro kost. Dit degelijke merk komt dus met een fors prijskaartje.

Heb jij een inbouwradio aangeschaft, maar ben je niet zeker over de installatie? Check dan ons artikel met de mogelijkheden voor het installeren van je Android-entertainmentsysteem.

4. JVC KW-M560BT

Deze JVC is een goede keuze voor een gemiddelde prijs. Het entertainmentsysteem kost namelijk zo’n 300 euro en biedt weer een hoop functionaliteiten, waaronder Android Auto en mirroring. Daarmee stream je als het ware het beeld van je Android-smartphone naar het radioscherm. Handig voor als je passagier graag een video kijkt tijdens de autorit.

Dit model heeft een 2-din formaat en het 6,8 inch-scherm zit zo goed als vlak in je dashboards verwerkt. Hij heeft bluetooth, Android Auto en als je een belletje krijgt, beantwoord je ‘m gemakkelijk met de bijgeleverde microfoon. Naast het touchscreen zijn ook de sneltoetsen aanraakgevoelig. Dat kan even wennen zijn, maar het geeft de radio wel een moderne look.

Je sluit gemakkelijk je telefoon aan via de usb-poort om Android Auto te gebruiken. Handig, want tegelijkertijd laadt je smartphone ook nog eens op. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om lekker naar radio te luisteren. Dan ontvang je met deze JVC wel alleen FM-signaal. DAB+ zit niet op dit entertainmentsysteem.

5. Kenwood DMX8020DABS

Kenwood is al tientallen jaren een bekende speler op de audio-markt. Ze ontwikkelen ook Android-entertainmentsystemen voor in auto’s, waaronder deze Kenwood DMX8020DABS.

De DMX8020 heeft een 7 inch-touchscreen, draadloos mirroring en zelfs ondersteuning voor de draadloze versie van Android Auto. Voor een optimale geluidsbeleving is er een equalizer aanwezig en de radio stemt de verschillende speakers in je auto perfect af.

Het Engelse Auto Express bekroonde deze radio in 2021 zelfs met een Recommended Product Award, maar het mag wat kosten. De DMX8020DABS kost een flinke 700 euro. Daarmee kun je de komende jaren wel vooruit en krijg je een goede geluidsbeleving.

Heb jij een inbouw touchscreen-radio in je auto en heeft die ook Android Auto? Laat het ons weten in de comments en vertel welke en wat je ervan vindt! Wil je niks missen van het Android-nieuws, bekijk dan onze website en schrijf je in voor de Android Planet-nieuwsbrief.

