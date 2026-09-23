Je kunt meer games spelen in Android Auto (maar dit kan nog steeds niet)

Het was lange tijd in ontwikkeling, maar Android Auto krijgt nu officieel ondersteuning voor veel meer games. Uiteraard is er wel nog altijd die ene beperking.

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Games in Android Auto

Sinds deze week is de categorie ‘Games’ voor Android Auto en auto’s met Android Automotive officieel beschikbaar. Google had dit project anderhalf jaar in de bètafase zitten. Met de komst van extra spellen heb je meer keuze uit volwaardige games achter het stuur. Mits je geparkeerd staat, want dat is nog steeds de voorwaarde om te kunnen spelen. Zodra je gaat rijden, worden games geblokkeerd. Wel zo veilig.

Games op het scherm van je auto zijn niet nieuw. Sinds 2021 zijn er al GameSnacks: eenvoudige spelletjes zoals korte puzzels. De nieuwe games kunnen een stuk uitgebreider zijn. Het is overigens niet zo dat je alle spellen uit de Google Play Store ook automatisch op het autoscherm kunt toveren.

Vrij baan voor game-ontwikkelaars

Ontwikkelaars kunnen games beschikbaar maken voor Android Auto als ze voldoen aan de technische vereisten en publicatiecriteria van Google. Die heeft de techreus gepubliceerd op zijn Android Developers Blog. Partners met vroege toegang konden al een tijdje games toevoegen, maar nu is de weg dus ook vrij voor andere ontwikkelaars.

Dit betekent niet dat er gelijk tientallen nieuwe spellen te downloaden zijn: Google moet alle spellen uiteraard eerst bekijken en beoordelen voor publicatie.

De belangrijkste voorwaarde is, zoals gezegd, dat games onderscheid maken tussen rijden en stilstaan: ze mogen niet speelbaar zijn tijdens het rijden. Ook eventueel geluid moet stoppen zodra de bestuurder het gaspedaal intrapt. Op de parkeerplek van een laad- of tankstation bijvoorbeeld kunnen wel spelletjes gespeeld worden. Leuk om even wat tijd te doden.

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Dit soort spellen kun je verwachten

Schermoptimalisatie speelt naast de ondersteuning voor Android Auto en Android Automotive ook een grote rol. Maar een game simpelweg goed schalen naar een breed autoscherm is niet voldoende om deze voor Android Auto te laten goedkeuren.

Spellen met relatief veel kans om in je auto beschikbaar te komen, zijn 2D-games en spellen met een simpele bediening – dus met weinig kleine knoppen en geen precieze touchbediening. Dat werkt immers een stuk prettiger. Voor extra overzicht zie je in Android Auto en Automotive welke spellen speciaal zijn gemaakt voor een autoscherm en welke niet. Dat geeft al een indicatie van hoe prettig de game-ervaring zal zijn.

Speel jij nu al spelletjes in je auto of doe je hier niet aan? Of misschien heb je helemaal geen Android Auto. Deel jouw ervaringen met ons in de reacties hieronder.