Heeft jouw Android-toestel een update gekregen? Check dit overzicht!

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
6 maart 2026, 16:52
3 min leestijd
Heeft jouw Android-toestel een update gekregen? Check dit overzicht!

Het is weer vrijdag en dus hebben we een nieuw update-overzicht voor je. Heeft jouw smartphone een update gekregen? Laat het ons weten!

Lees verder na de advertentie.

Het Android-beveiligingsupdate overzicht van week 10 – 2026

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte over smartphones die updates ontvangen. Meestal gaat het om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze naar Android 16 bijgewerkt worden. Deze update is sinds kort beschikbaar en komt de komende maanden naar heel veel Android-smartphones.

Minstens zo belangrijk zijn de beveiligingsupdates, die iedere maand worden uitgebracht. Deze updates brengen geen nieuwe features met zich mee, maar zijn alsnog essentieel voor je Android-telefoon. Ze zorgen er voor dat de veiligheid weer up-to-date is en je privacy gewaarborgd blijft. Daarom houden we iedere week bij welke smartphones een beveiligingsupdate hebben gekregen.

Google-updates

  • Google Pixel 10 – Beveiligingsupdate van maart 2026
  • Google Pixel 10 Pro – Beveiligingsupdate van maart 2026
  • Google Pixel 10 Pro XL – Beveiligingsupdate van maart2026
  • Google Pixel 10 Pro Fold – Beveiligingsupdate van maart 2026
  • Google Pixel 10a – Beveiligingsupdate van maart 2026
  • Google Pixel 9 Pro Fold – Beveiligingsupdate van maart 2026
  • Google Pixel 9 – Beveiligingsupdate van maart 2026
  • Google Pixel 9 Pro – Beveiligingsupdate van maart 2026
  • Google Pixel 9 Pro XL – Beveiligingsupdate van maart 2026
  • Google Pixel 9a – Beveiligingsupdate van maart 2026
  • Google Pixel 8 Pro – Beveiligingsupdate van maart 2026
  • Google Pixel 8 – Beveiligingsupdate van maart 2026
  • Google Pixel 8a – Beveiligingsupdate van maart 2026
  • Google Pixel Fold – Beveiligingsupdate van maart 2026
  • Google Pixel 7 – Beveiligingsupdate van maart 2026
  • Google Pixel 7 Pro – Beveiligingsupdate van maart 2026
  • Google Pixel 7a – Beveiligingsupdate van maart 2026
  • Google Pixel 6 – Beveiligingsupdate van maart 2026
  • Google Pixel 6 Pro – Beveiligingsupdate van maart 2026
  • Google Pixel 6a – Beveiligingsupdate van maart 2026
samsung galaxy s24 scherm twee

Samsung-updates van deze week

  • Samsung Galaxy S25 Ultra – Beveiligingsupdate van februari 2026
  • Samsung Galaxy S24 – Beveiligingsupdate van februari 2026
  • Samsung Galaxy S24 Plus – Beveiligingsupdate van februari 2026
  • Samsung Galaxy S24 Ultra – Beveiligingsupdate van februari 2026
  • Samsung Galaxy S24 FE – Beveiligingsupdate van februari 2026
  • Samsung Galaxy S24 Plus – Beveiligingsupdate van februari 2026
  • Samsung Galaxy S24 Ultra – Beveiligingsupdate van februari 2026
  • Samsung Galaxy S23 – Beveiligingsupdate van februari 2026
  • Samsung Galaxy S23 Plus – Beveiligingsupdate van februari 2026
  • Samsung Galaxy S23 Ultra – Beveiligingsupdate van februari 2026
  • Samsung Galaxy S23 FE – Beveiligingsupdate van februari 2026
  • Samsung Galaxy A56 – Beveiligingsupdate van februari 2026
  • Samsung Galaxy A55 – Beveiligingsupdate van februari 2026
  • Samsung Galaxy A54 – Beveiligingsupdate van februari 2026
  • Samsung Galaxy A53 – Beveiligingsupdate van februari 2026
  • Samsung Galaxy A36 – Beveiligingsupdate van februari 2026
  • Samsung Galaxy Z Fold 7 – Beveiligingsupdate van februari 2026
  • Samsung Galaxy Z Flip 7 – Beveiligingsupdate van februari 2026
  • Samsung Galaxy Z Fold 6 – Beveiligingsupdate van februari 2026
  • Samsung Galaxy Z Flip 6 – Beveiligingsupdate van februari 2026

Motorola

  • Motorola Razr 60 – Android 16-update
  • Motorola Razr 60 Ultra – Android 16-update

Bedankt voor de tips, Georg, G. Hardeman, Jos en Gerrit!

Mijn smartphone staat er niet tussen, en nu?

Geen zorgen! Het is goed mogelijk dat jouw toestel niet in de lijst staat. Android-updates rollen gedurende het hele jaar uit, dus misschien staat ‘ie er volgende week wel tussen.

Zelfs als jouw smartphone wél in het overzicht staat, moet je mogelijk geduld hebben. Meestal duurt het een paar dagen tot een week voordat een nieuwe Android-update alle exemplaren heeft bereikt.

Wil je weten of jouw smartphone op de nieuwste Android-versie van dit moment (Android 16) draait, of nog de update krijgt? Check het in het Android 16 update-overzicht! Daar zie je of jouw telefoon een update heeft gekregen, of nog moet krijgen.

Meer artikelen over Android-updates:

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software Android Smartphones Samsung Google Motorola Samsung telefoon kopen

Bekijk ook

Hoelang krijgt de Samsung Galaxy S26 updates?

Hoelang krijgt de Samsung Galaxy S26 updates?

Vandaag 14:57

Dit is Gemini in de nieuwste Polestar: een exclusief voorproefje

Dit is Gemini in de nieuwste Polestar: een exclusief voorproefje

Gisteren 14:59

‘Dit gaan de Samsung Galaxy A57 en A37 kosten’

‘Dit gaan de Samsung Galaxy A57 en A37 kosten’

4 maart 2026

Pixel Drop maart 2026: nieuwe AI-tools komen naar de Google Pixel

Pixel Drop maart 2026: nieuwe AI-tools komen naar de Google Pixel

4 maart 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren