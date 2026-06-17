Google Home Speaker officieel: Gemini-speaker heeft verrassing in petto

Google heeft de Google Home Speaker onthuld, een slimme speaker gemaakt voor Gemini. Toch heeft het apparaat ook nog een verrassing in petto.

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Google Home Speaker officieel: Gemini en streamen

De Google Nest Audio en Nest Mini zijn uit de winkels verdwenen, want het is tijd voor de opvolger in de vorm van de Google Home Speaker. Het is een slimme speaker voor het afspelen van muziek, maar bovenal voor het praten met Google’s AI Gemini.

De Google Home Speaker lijkt op een combinatie van een HomePod Mini van Apple en een Nest Mini van Google: een opgeblazen bol met stof eromheen. De bol staat op een ledring waarmee via licht wordt gecommuniceerd of Gemini luistert, denkt of iets zegt. De speaker biedt 360 graden aan geluid, waardoor je het apparaat dus het beste een zo centraal mogelijke plek geeft.

Gemini staat centraal

Met een Nest Audio of een Nest Mini kan het nog verwarrend zijn of je met de Google Assistent of met Gemini praat. Met de Home Speaker is het duidelijk: alles draait om Gemini. Je kunt uit verschillende soorten stemmen kiezen die je wil horen als de speaker antwoordt.

Vervolgens kun je onder andere complexe kennisvragen stellen, of meerdere opdrachten voor je smart home in één keer geven. Zo kun je vragen om de lampen in de keuken te dimmen, muziek op te zetten en een timer te zetten.

De allerbeste functies zitten helaas wel verborgen achter een betaalmuur. Je kunt namelijk alleen met een abonnement op Home Premium (10 euro per maand) gebruik maken van Gemini Live, waarmee je een doorlopend vloeiend gesprek met de AI voert. Als je de andere functies van het abonnement niet gebruikt, zoals slimme meldingen van je camera’s en videogeschiedenis, dan is dat wel prijzig.

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Samenwerking met Google TV Speaker

Een leuke verrassing is dat de Google Home Speaker iets kan waarvan velen hoopten dat de Nest Audio het ooit zou kunnen: de audio afspelen van je televisie. Dat kan wel alleen in combinatie met een Google TV Streamer. De audio van wat je kijkt op Netflix, YouTube of andere streamingdienst wordt dan naar een stereopaar aan Home Speakers gestuurd.

Als je normale televisie kijkt of gebruik maakt van een spelcomputer, dan is de audio niet naar een Google Home Speaker te sturen. Je kunt helaas ook (nog) niet meer dan twee speakers koppelen voor surround geluid.

Google Home Speaker kopen

De Google Home Speaker is nu te pre-orderen en ligt vanaf 25 juni in de winkels voor 119,99 euro, in de kleuren wit (Porcelain) of grijs (Hazel). Helaas is de speaker alleen in de Verenigde Staten ook verkrijgbaar in de kleuren groen (Jade) en rood (Berry).

Als je een Google Home Speaker koopt, dan krijg je daar tijdelijk zes maanden Google Home Premium Standard bij. Deze actie geldt tot 30 september. De slimme speaker is in Nederland te koop bij Bol, Coolblue, MediaMarkt en de Google Store.

Gemini voor Home getest

We zijn alvast aan de slag gegaan met Gemini voor Home op een Google Nest Audio en vertellen daar alles over.