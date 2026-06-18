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Google stopt met het maken van deze geliefde speakers

Mike Peek
Mike Peek
18 juni 2026, 9:09
2 min leestijd
Google stopt met het maken van deze geliefde speakers

Het is einde verhaal voor de Google Nest Audio en Nest Mini: de zoekgigant stopt met het produceren van deze luidsprekers. Wie er nog eentje wil kopen, moet er dus snel bij zijn.

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Google stopt met Nest Audio en Nest Mini

Google lanceerde recent zijn nieuwe slimme luidspreker: de Google Home Speaker. Daarmee voer je gesprekken met Gemini Live (mits je een abonnement van 10 euro per maand afsluit) en bovendien geniet je van 360 graden-geluid wanneer je muziek afspeelt. Als je er twee koopt, kun je ze in combinatie met een Google TV Streamer zelfs als stereospeakers bij je televisie gebruiken.

Dit nieuwe speeltje betekent slecht nieuws voor zijn oudere familieleden. Google bevestigt namelijk tegenover Tech Advisor dat het stopt met het produceren van de Nest Audio en Nest Mini. Momenteel zijn de luidsprekers misschien nog wel te vinden, maar als de voorraden bij webwinkels opdrogen, is het over en uit voor deze vertrouwde slimme speakers.

ongemak
Google Nest Mini

Heb jij nog zo’n Nest-speaker in huis? Geen zorgen, want hij blijft uiteraard werken. Ook kun je Gemini gewoon gebruiken op deze luidsprekers. Het enige echte voordeel van de Google Home Speaker lijkt dus te zijn dat je ze in kunt zetten als speakers bij je televisie. Ook zal Google waarschijnlijk geen software-updates meer uitbrengen voor de Nest Audio en Nest Mini.

Google Home Speaker is duurder dan voorgangers

De Google Home Speaker valt qua formaat tussen de Nest Audio en Nest Mini in. We hebben het apparaatje nog niet kunnen testen, dus we weten nog niet precies wat dit betekent voor de geluidskwaliteit. Doorgaans klinken grotere luidsprekers mooier dan kleine.

We betwijfelen daarom of de Home Speaker op audio-vlak beter presteert dan de Nest Audio. Toch is hij met een adviesprijs van 119,99 euro wel duurder. De Nest Audio had namelijk een adviesprijs van 99,99 euro. De Nest Mini kostte zelfs maar 59 euro.

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Bron: Tech Advisor
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