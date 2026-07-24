Heeft jouw Samsung een update gekregen? Check het overzicht

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
24 juli 2026, 15:11
2 min leestijd
Heeft jouw Samsung een update gekregen? Check het overzicht

Het is weer vrijdag en dus hebben we een nieuw update-overzicht voor je. Heeft jouw smartphone een update gekregen? Laat het ons weten!

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Het Android-beveiligingsupdate overzicht van week 30 – 2026

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte over smartphones die updates ontvangen. Meestal gaat het om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze naar het nieuwe Android 17 bijgewerkt worden. Deze update is sinds kort beschikbaar en komt de komende maanden naar heel veel Android-smartphones.

Minstens zo belangrijk zijn de beveiligingsupdates, die iedere maand worden uitgebracht. Deze updates brengen geen nieuwe features met zich mee, maar zijn alsnog essentieel voor je Android-telefoon. Ze zorgen er voor dat de veiligheid weer up-to-date is en je privacy gewaarborgd blijft. Daarom houden we iedere week bij welke smartphones een beveiligingsupdate hebben gekregen.

Samsung-updates van deze week

  • Samsung Galaxy S26 – Android-beveiligingsupdate van juli 2026
  • Samsung Galaxy S26 Plus – Android-beveiligingsupdate van juli 2026
  • Samsung Galaxy S26 Ultra – Android-beveiligingsupdate van juli 2026
  • Samsung Galaxy S25 – Android-beveiligingsupdate van juli 2026
  • Samsung Galaxy S25 Plus – Android-beveiligingsupdate van juli 2026
  • Samsung Galaxy S25 Ultra – Android-beveiligingsupdate van juli 2026
  • Samsung Galaxy S25 Edge – Android-beveiligingsupdate van juli 2026
  • Samsung Galaxy S25 FE – Android-beveiligingsupdate van juli 2026
  • Samsung Galaxy S24 – Android-beveiligingsupdate van juli 2026
  • Samsung Galaxy S24 Plus – Android-beveiligingsupdate van juli 2026
  • Samsung Galaxy S24 Ultra – Android-beveiligingsupdate van juli 2026
  • Samsung Galaxy Z Fold 7 – Android-beveiligingsupdate van juli 2026
  • Samsung Galaxy Z Flip 7 – Android-beveiligingsupdate van juli 2026
  • Samsung Galaxy Z Flip 7 FE – Android-beveiligingsupdate van juli 2026
  • Samsung Galaxy A57 – Android-beveiligingsupdate van juli 2026
  • Samsung Galaxy A55 – Android-beveiligingsupdate van juli 2026
  • Samsung Galaxy Watch 7 – Android-beveiligingsupdate van juli 2026

Oppo

  • Oppo Find X9 Ultra – Android-beveiligingsupdate van juli 2026 en nieuwe functies

Bedankt voor de tips, Georg en Geert!

Samsung Galaxy A57 review

Mijn smartphone staat er niet tussen, en nu?

Geen zorgen! Het is goed mogelijk dat jouw toestel niet in de lijst staat. Android-updates rollen gedurende het hele jaar uit, dus misschien staat ‘ie er volgende week wel tussen.

Zelfs als jouw smartphone wél in het overzicht staat, moet je mogelijk geduld hebben. Meestal duurt het een paar dagen tot een week voordat een nieuwe Android-update alle exemplaren heeft bereikt.

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