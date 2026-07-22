‘Google-app verklapt Samsung’s volgende grote aankondiging’

Er is informatie opgedoken over nieuwe aankondigingen van Samsung. Het zou mogelijk gaan om de Galaxy Tab S12 en Galaxy S26 FE.

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Foutje moet kunnen

Terwijl Samsung zich opmaakt voor Galaxy Unpacked 2026, lijken er achter de schermen nóg twee nieuwe apparaten aan te komen. De Galaxy Tab S12 en Galaxy S26 FE zijn namelijk opgedoken in een Google-app.

De ontdekking is gedaan door een betrouwbare bron omtrent Android-nieuws: Android Authority. De website vond in een Google-app een interne lijst met apparaten waar de Tab S12 en de S26 FE tussen stonden.

De lijst waar ze tussen staan is bedoeld voor nieuwe gebruikers van de app die een gratis proefperiode van Google AI Premium kunnen krijgen.

Nog niet officieel aangekondigd

Dat de toestellen nu in een Google-app verschijnen, betekent niet dat Samsung de releasedatum al heeft bekend heeft gemaakt. Wel wijst het erop dat de software en bijbehorende diensten worden klaargestoomd voor een lancering. Zulke voorbereidingen vinden meestal plaats in de laatste fase voor een officiële aankondiging.

Wanneer Samsung de nieuwe tablet en Fan Edition-smartphone precies onthult, is nog niet bekend. Kijken we naar voorgaande jaren, dan ligt een introductie in september voor de hand. Ook de Galaxy S25 FE en Galaxy Tab S11-serie werden rond die periode gepresenteerd.

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Galaxy Unpacked

Voorlopig richt Samsung zich eerst op de presentatie van de nieuwe vouwbare smartphones en smartwatches tijdens Galaxy Unpacked. De presentatie kan je vandaag live om 15.00 uur Nederlandse tijd bekijken.

Daarna lijkt de aandacht te verschuiven naar de Galaxy Tab S12-serie en de Galaxy S26 FE. Maar officieel weten we nog niks.

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