Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

OnePlus werkt aan mysterieuze telefoon met enorme accu

OnePlus zou werken aan een budgetsmartphone die beschikt over een hele grote 6000 mAh-accu en redelijk vlotte hardware. De meeste specificaties van de mysterieuze OnePlus Clover zijn al gelekt. Website Android Central zegt over de specificaties het aankomende OnePlus-budgettoestel te beschikken. De smartphone, die de codenaam ‘Clover’ heeft, zou zijn voorzien van een groot 6,52 inch-lcd-scherm.

WhatsApp gaat je smartphone opruimen

WhatsApp lanceert binnenkort een nieuwe functie waardoor jij eenvoudig je telefoon kunt opruimen. Kunnen we nu dan eindelijk wat orde in de (WhatsApp) chaos scheppen? Het lijkt er nu op dat WhatsApp de taak op zich heeft genomen om gebruikers te helpen met het vrijmaken van opslag. Volgens een bericht van WABetaInfo introduceert WhatsApp binnenkort een nieuwe functie. Gebruikers kunnen met de feature gemakkelijk ongewenste en/of grote mediabestanden verwijderen.

Android-alternatieven van Huawei: zo staat het ervoor

Huawei was afgelopen jaar druk bezig met het zoeken naar Android-alternatieven, dus wanneer kunnen we de eerste Huawei-telefoon met een eigen besturingssysteem verwachten? Afgelopen weken doken we in de wereld van de ‘Android-vervangers’ van Huawei. Zo gaat het anno 2020 met Aurora, ArkOS, HarmonyOS en HongMeng.

Nieuwe duurzame telefoon van Fairphone

De Fairphone 3 Plus is officieel gepresenteerd. Deze verbeterde variant van de Fairphone 3 heeft een duurzamer ontwerp, verbeterde camera’s en kost 469 euro. Hij volgt de Fairphone 3 van vorig jaar op en is een relatief kleine upgrade. De verwijderbare achterkant is duurzamer omdat hij van 40 procent gerecycled plastic gemaakt is, en hij is ook donkerder.

Fitbit kondigt drie nieuwe wearables aan

Fitbit introduceert nieuwe wearables in de vorm van de Sense, Versa 3 en Inspire 2. De Fitbit Sense is een nieuwe smartwatch met de meeste nieuwe functies, waaronder een sensor om je stress te ‘beheren’. De Versa 3 is de opvolger van de Versa 2 en introduceert een aantal grote verbeteringen. De Fitbit Inspire 2 is een goedkoper apparaatje, dat wel over de belangrijkste gezondheidsfuncties beschikt.

‘Betaalbare Samsung M51 komt naar Nederland’

De Samsung Galaxy M51 is afgelopen weken al meerdere keren beschreven op Android Planet. Nu zijn er verschillende vermeende persrenders naar buiten gebracht via Twitter. Daarnaast weet GalaxyClub te melden dat het toestel ook in Nederland op de markt komt. Wat de smartphone hier moet gaan kosten is nog onbekend. Dat ‘ie duurder wordt dan de Galaxy M31 lijkt logisch en dat toestel heeft een adviesprijs van 279 euro.

