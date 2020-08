WhatsApp lanceert binnenkort een nieuwe functie waardoor jij eenvoudig je telefoon kunt opruimen. Kunnen we nu dan eindelijk wat orde in de (WhatsApp) chaos scheppen?

WhatsApp neemt een groot deel van het geheugen in

Door al die WhatsApp-chats raakt je telefoon steeds sneller vol. Al ontvangen bestanden nemen een kostbaar deel van je opslagruimte in en wanneer je gebruik maakt van back-ups via je Google Drive-account, kan het ook nog aardig wat mobiele data kosten.

Het lijkt er nu op dat WhatsApp de taak op zich heeft genomen om gebruikers te helpen met het vrijmaken van opslag. Volgens een bericht van WABetaInfo introduceert WhatsApp binnenkort een nieuwe functie. Gebruikers kunnen met de feature gemakkelijk ongewenste en/of grote mediabestanden verwijderen. De schermafbeelding hieronder toont hoe de nieuwe functies van WhatsApp er uit zal zien.

Bovenaan is een ‘opslagbalk’ te zien. Hierdoor kun je gemakkelijk inzien welk deel van je mobiele opslag wordt ingenomen door WhatsApp. De tweede kolom is gevuld met alle gedeelde bestanden. Hierdoor wordt het mogelijk om doorgestuurde media in te zien, te sorteren en eventueel te verwijderen. Onderaan, in de laatste kolom, is het mogelijk om specifieke chats te doorzoeken.

WhatsApp is nu nog bezig om de nieuwe tools verder te ontwikkelen. Bètatesters kunnen al gebruikmaken van de nieuwe functie. Waarschijnlijk ziet de definitieve versie, die voor het grote publiek beschikbaar is, er net wat anders uit. Het is nog niet bekend wanneer deze definitieve versie verschijnt.

Overige WhatsApp-functies

Er gaat bijna geen dag voorbij zonder WhatsApp te gebruiken, toch?

