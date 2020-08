OnePlus zou werken aan een budgetsmartphone die beschikt over een hele grote 6000 mAh-accu en redelijk vlotte hardware. De meeste specificaties van de mysterieuze OnePlus Clover zijn al gelekt.

Gerucht: OnePlus Clover specificaties gelekt

Website Android Central zegt over de specificaties het aankomende OnePlus-budgettoestel te beschikken. De smartphone, die de codenaam ‘Clover’ heeft, zou zijn voorzien van een groot 6,52 inch-lcd-scherm. De resolutie bedraagt 1560 bij 720 pixels en dat is relatief laag.

Gecombineerd met de enorme 6000 mAh-batterij moet dit wel zorgen voor een goede accuduur: Android Central zegt dat OnePlus mikt op een accuduur van twee dagen.

Op de achterkant zouden drie camera’s zitten: een primaire camera van 13 megapixel en twee 2 megapixel-lenzen. Mogelijk gaat het om een macrolens voor foto’s van heel dichtbij en dieptesensor die helpt bij het maken van portretfoto’s.

De OnePlus-budgettelefoon heeft ook een vingerafdrukscanner op de achterkant, koptelefoonaansluiting en ondersteuning voor snelladen met 18 Watt. Dit zijn alle gelekte specs:

6,52 inch-scherm (1560 bij 720 pixels)

Snapdragon 460-chip met 4GB RAM en 64GB opslagruimte

Draait op Android 10 met OxygenOS

Drievoudige camera op achterkant: 13 + 2 + 2 MP

6000 mAh-accu met snelladen

Koptelefoonaansluiting, micro-sd-slot en vingerafdrukscanner

Zoals je ziet draait de OnePlus Clover op de Snapdragon 460-chip. Dit is een relatief nieuwe processor die een stuk sneller is dan eerdere, goedkopere chips van fabrikant Qualcomm.

Goedkopere OnePlus-smartphones

Android Central schrijft dat de OnePlus Clover later dit jaar wordt uitgebracht voor zo’n 200 dollar. Het is onduidelijk of de budgetsmartphone ook in Nederland uitkomt en wanneer de mogelijke aankondiging plaatsvindt. OnePlus heeft zelf nog niets losgelaten over de Clover.

Het zou een opvallende zet zijn van OnePlus om met een echte budgettelefoon te komen. De fabrikant focust zich vooral op high-end Android-smartphones, maar kwam eerder dit jaar wel met de OnePlus Nord. Dit toestel, dat 399 euro kost, is veel goedkoper dan de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro en heeft veel te bieden.

Zo heeft de Nord een vloeiend 90Hz-amoled-scherm, vier camera’s achterop, een krachtige Snapdragon 765G-processor en 4115 mAh-accu met 30 Watt-snelladen. Door dat laatste zit de accu na een halfuurtje opladen voor 70 procent vol. Wil je meer weten? Check dan de uitgebreide OnePlus Nord review en bijhorende video hieronder.