Deze update komt naar Android Auto (Android-nieuws #33)

De goedkoopste Samsung-smartphone van 2025 is gelekt en er komt een handige update naar Android Auto. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Als je een écht goedkope Samsung-smartphone zoekt, dan moet je bij de Galaxy A0-toestellen zijn. Die verschijnen niet altijd in Nederland, maar zijn soms alsnog via grijze import op de kop te tikken. Een goed ingevoerde bron deelt nu de belangrijkste specificaties van de Samsung Galaxy A07.

Dat is waarschijnlijk de goedkoopste telefoon die Samsung dit jaar uitbrengt. De opvolger van de Galaxy A06 is bovendien te zien op afbeeldingen, waarbij de bron zelfs de officiële poster deelt.

→ Dit zijn de Samsung Galaxy A07-specificaties

Android Auto vertaalt jouw smartphone-apps naar versies die geschikt zijn voor je autoscherm en je minder afleiden tijdens het rijden. De lay-out van het systeem is daardoor erg overzichtelijk en opgeruimd. We keken er daarom ook van op toen website Android Authority deelde dat Android Auto binnenkort meer apps op het scherm van je auto toont.

In de broncode van Android Auto is de vernieuwing verstopt, waarmee je meer apps in de app-lade ziet. De app-lade is het menu waarin alle apps staan die je op Android Auto kunt gebruiken.

→ Android Auto app-scherm gelekt met meer apps

De nieuwe Poco M7 Plus is vooral een grote Android-telefoon. Het toestel heeft een fors 6,9 inch-scherm met een full-hd-resolutie en opvallend hoge ververssnelheid van 144Hz. Hierdoor moeten beelden en animaties lekker vloeiend ogen.

Ook groot is de accu. De batterij heeft een capaciteit van maar liefst 7000 mAh, wat veel meer is dan bij de meeste Android-smartphones. Poco maakt gebruik van een nieuwe accutechniek, waardoor de batterij meer capaciteit heeft, zonder dat het toestel veel dikker wordt.

→ Poco M7 Plus officieel onthuld

Xiaomi heeft Redmi 15 officieel uit de doeken gedaan. Het is een budgetsmartphone, met een aantal opvallende specificaties. Te beginnen bij de batterij. Deze heeft een grootte van 7000 mAh, wat zo’n 40 procent meer is dan de 5000 mAh die je bij de meeste smartphones in deze prijsklasse vindt. De telefoon zelf wordt er overigens niet veel lomper van, met een dikte van 8,5 millimeter.

De enorme batterijcapaciteit is te danken aan Xiaomi’s Surge-batterij. Die gaat volgens de fabrikant zeker twee dagen mee op een lading. De accu kan snelladen met 33 watt en andere apparaten opladen met 18 watt. Ook komt de batterij van pas met het grote scherm van 6,9 inch

→ Dit is de Xiaomi Redmi 15

De aankondiging van de Samsung Galaxy S25 FE laat waarschijnlijk niet lang meer op zich wachten en zoals wel vaker bij Samsung-telefoons het geval is, is er al een boel gelekt. Nu komt de betrouwbare website WinFuture met nieuwe informatie. De bron deelt onder andere de verwachte adviesprijs.

WinFuture meldt dat de S25 FE waarschijnlijk 679 euro gaat kosten. Daarmee zou de smartphone goedkoper zijn dan zijn voorganger, die vorig jaar in september lanceerde met een adviesprijs van 749 euro. Samsung introduceerde toen ook een duurdere versie met meer opslag, voor 809 euro.

→ Prijs van Samsung Galaxy S25 FE gelekt