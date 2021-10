Bedreigde diersoorten in je woonkamer: dit zijn Googles nieuwe AR-dieren

Dieren via Google ‘projecteren’ in je woonkamer, achtertuin of keuken: het kan al een tijdje dankzij AR (Augumented Reality). Naast dinosaurussen en tijgers zijn er honderden 3D-dieren om uit te kiezen. Nu komt Google met vijf bedreigde diersoorten, die op het randje van uitsterven staan.

We mogen bedreigde diersoorten niet vergeten

Google heeft vijf bedreigde diersoorten een AR-avatar gegeven. Vanaf nu kun je de poolvos, de bruinvis, de lynx, de moshommel en de witrugspecht van dichtbij bekijken in 3D. Je kunt ze overal ‘projecteren’; in je huiskamer, je achtertuin of op het balkon van je vervelende onderbuurvrouw. Googles AR-dieren bestaan al een tijdje, maar de zoekgigant voegt zo nu en dan een aantal nieuwe diersoorten toe.

Google werkte voor de vijf nieuwe diersoorten samen met de Zweedse Vereniging voor Natuurbehoud. In een recent onderzoek van beide partijen gaf 30 procent van de (Zweedse) respondenten aan niet op de hoogte te zijn van bedreigde diersoorten in Zweden. Met name de bruinvis en de witrugspecht zijn ernstig bedreigd. De kans is groot dat deze dieren binnenkort van de aardbodem verdwijnen.

Ook de poolvos, de moshommel en de lynx worden bedreigd door klimaatverandering, vervuiling, illegale jacht en ontbossing. De Zweedse Vereniging voor Natuurbehoud hoopt dat de dieren dankzij Googles AR-functie meer aandacht krijgen. Wil jij de dieren een financieel steuntje in de rug geven? Dat kan via de website van de natuurorganisatie.

Wil je ook zelf aan de slag met de nieuwe AR-dieren van Google? Hier lees je hoe het werkt: Zo kun je dieren bekijken in Augumented Reality

AR wordt steeds meer mainstream

Googles AR-dieren zijn een goed voorbeeld van de stijgende belangstelling voor AR. Naast het leren over dieren is AR bijvoorbeeld ook in de medische wereld van groot belang. Zo kunnen geneeskundestudenten 3D-organen projecteren in hun klaslokaal. Ook IKEA omarmt de toegevoegde waarde van AR; De woongigant laat gebruikers meubels op ware grootte in hun huiskamer projecteren.

AR-technologie ontwikkelt zich ieder jaar weer verder en smartphones worden alsmaar krachtiger. De kans is dan ook groot dat AR straks niet meer valt weg te denken uit bepaalde sectoren. Gebruik jij wel eens AR en zo ja, waarvoor? Laat het ons even weten in de reacties!

