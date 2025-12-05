Dit is de bestverkopende Android-telefoon van het moment

Eerlijk zullen we alles delen. Dat is de conclusie als je kijkt naar de top 10 bestverkochte smartphones van het afgelopen kwartaal. Samsung en Apple hebben ieder 5 toestellen in de lijst. Deze Samsungs scoren het hoogst!

Lonely at the top

De twee titanen op het smartphonetoneel geven elkaar op het moment maar weinig toe. Apple blijft veruit de populairste telefoons maken, maar je vindt ook de nodige Samsungs in de top 10. Zie hieronder de volledige lijst.

De top 10 in Q3 (wereldwijde sales)

Het zijn bij de Zuid-Koreaanse fabrikant trouwens uitsluitend de goedkopere toestellen die momenteel goed scoren. Zo is er geen enkele notering van een duurder Galaxy S-model. Dat was overigens wel nog het geval in de eerste helft van 2025, waar de Samsung Galaxy S25 Ultra op plek 7 (Q1) en plek 8 (Q2) te vinden was.

De Samsung Galaxy A16 is dus met een keurige vijfde positie de bestverkopende Android-telefoon van het moment. Deze budgettelefoon met enkele pluspunten (stevige bouwkwaliteit, prima scherm en uitstekend updatebeleid) kost momenteel € 125,-.

Ondanks overduidelijke tekortkomingen zoals de niet al te snelle hardware, het trage opladen en de matige camera’s, is de A16 mondiaal een verkoopsucces. De lage prijs zal daar ongetwijfeld in meespelen. Voor de prijs krijg je immers best een acceptabele smartphone.

Samsung Galaxy A56 in opkomst

Gekeken naar de lijsten van de eerste twee kwartalen van het jaar, vallen ons twee zaken op. Allereerst was er toen nog een vreemde eend in de bijt aanwezig: de Xiaomi Redmi 14C. Dat zorgde alsnog voor een redelijk eenzijdig plaatje met slechts drie verschillende merken in de top 10. Toch is het een knappe prestatie van Xiaomi.

Ten tweede is het noemenswaardig dat de Samsung Galaxy A56 de top 10 is weten binnen te komen. Deze uitstekende midranger is sinds maart in Nederland te koop en heeft dus in een paar maanden tijd aardig voet aan de grond gekregen. We verwachten dat de A56 in de top mee blijft doen en ook in Q4 een hoge positie weet te veroveren.

Nu zijn we eigenlijk benieuwd: heb (of had) jij een van de Samsungs uit de top 10? Laat het ons weten in de reacties en zorg dat je nooit meer een Android-nieuwtje mist.