Dit is Smartphone.nl: vind jouw nieuwe telefoon met persoonlijke keuzehulp

De uitgever van Android Planet lanceert een nieuwe website: Smartphone.nl. Op de website krijg je persoonlijke keuzehulp bij de aanschaf van een nieuw toestel. Lees hier meer!

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Persoonlijke keuzehulp op Smartphone.nl

De zoektocht naar een nieuwe smartphone kan best ingewikkeld zijn. Zeker als je een nieuwe Android-telefoon zoekt, kun je kiezen voor toestellen van veel merken in verschillende prijsklassen. En dan moet je ook nog rekening houden met technische specificaties.

Je kan dan natuurlijk de prijsvergelijker van Android Planet gebruiken, maar BigSpark (de uitgever achter onze website) komt met iets nieuws: Smartphone.nl. De nieuwe website introduceert een persoonlijke keuzehulp, waardoor je nog makkelijker jouw nieuwe smartphone vindt.

De keuzehulp van Smartphone.nl stelt je een aantal vragen, waarna je een persoonlijke top drie krijgt met de telefoons die het beste bij jouw wensen aansluiten. Je begint allereerst door aan te geven wat je precies zoekt: een losse smartphone, een toestel met abonnement of alleen een sim only.

De persoonlijke top 3 op Smartphone.nl

Vervolgens geef je in de keuzehulp aan wat je budget is, of je eventueel een voorkeur hebt voor een smartphonemerk en hoe belangrijk je de camera’s en batterijduur vindt. Ook geef je aan hoe intensief jij jouw toestel gebruikt en hoe lang je met een nieuw toestel wil doen.

Heb je dat gedaan? Dan krijg je een persoonlijke top drie met de smartphones die het beste bij je passen. De toestellen zijn voorzien van een score en worden door Smartphone.nl ook per onderdeel beoordeeld. Zo zie je simpel en snel waar de telefoons in uitblinken of mogelijk tekortschieten.

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Neem een kijkje op Smartphone.nl

“De persoonlijke top drie geeft bezoekers een gericht startpunt”, zegt Roel van Hout, online-marketingmanager bij BigSpark, de ontwikkelaars van de website. “Je ziet welke opties aansluiten bij je wensen en kunt daarna zelf verder onderzoeken en vergelijken. Zo houden we de keuze overzichtelijk, zonder de keuze van de bezoeker over te nemen.”

Na de persoonlijke top drie kun je de smartphones verder vergelijken, ook qua prijs. Op de losse toestelpagina’s worden van veel smartphones de belangrijkste specificaties, features en plus- en minpunten besproken. Zo hoef je niet uit te zoeken wat de technische specificaties betekenen.

Ook als je geen nieuwe smartphone zoekt, maar juist je huidige toestel wil blijven gebruiken, kun je terecht op Smartphone.nl. De website vergelijkt sim only-abonnementen en zet ook nieuwe toestellen mét een abonnement naast elkaar.

Bij telefoonabonnementen toont Smartphone.nl de gemiddelde prijs per maand over de volledige looptijd. Hiervoor worden de totale kosten gedeeld door het aantal maanden van het contract. Eenmalige kosten en toestelbetalingen worden in deze berekening meegenomen. Zo zie je direct wat een aanbieding over de hele looptijd kost, in plaats van alleen naar het geadverteerde maandbedrag te kijken.