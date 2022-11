Kijk uit voor deze 6 vallen als je koopjes jaagt

Of het nou Black Friday of een andere sale is: shops zetten alles in om je te verleiden een aankoop te doen. Met deze tips zorg je dat je niet in een val trapt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sale tips: trap hier niet in

Shops verzinnen elke keer weer wat nieuws om hun producten in de aanbieding te gooien. Eerst was Black Friday nog een enkele dag, inmiddels bestaat het uit meerdere weken. Vlak ervoor is Singles Day, erna Cyber Monday en dan zijn er natuurlijk nog de sinterklaas- en kerstaanbiedingen.

Er is natuurlijk helemaal niets mis met het scoren van een goede deal voor een nieuwe smartphone, hoesje, Chromecast of iets anders, maar er zijn een aantal dingen om op te letten zodat je niet in een val loopt.

1. De van-prijs is aangepast

Dé manier om een product in de uitverkoop te gooien is een van-prijs en een voor-prijs naast elkaar te zetten. Hoe groter het verschil, des te beter de deal. Wat veel winkeliers doen om dit verschil zo groot mogelijk te maken, is een onterecht hoge van-prijs neerzetten.

Dat winkeliers op deze manier klanten misleiden is niet onopgemerkt gebleven. Vanaf 2023 gaat er een nieuwe wetgeving van kracht. Winkeliers mogen de van-prijs dan niet hoger maken dan de laagste prijs waarvoor het product de afgelopen dertig dagen is verkocht.

Toch kunnen winkeliers daar nog mee sjoemelen. Zo kan de adviesprijs gehanteerd worden in plaats van de winkelprijs. Of de prijs kan een maand voor Black Friday omhoog zijn gegooid. Het is daarom altijd verstandig om eerst de prijzen van andere winkels te vergelijken.

2. Er wordt kunstmatige schaarste gecreëerd

Winkels houden er van om extra druk uit te oefenen door net te doen alsof er schaarste is. Iedereen kent “op=op” wel, maar die truc is er in allerlei vormen. Zoals “de laatste stuks”, “nog 1 stuk verkrijgbaar” en soms zelfs “opheffingsuitverkoop” van een winkel die maar blijft bestaan. Dit zijn niet altijd leugens, maar vaak is het ook een manier om je snel tot een aankoop te verleiden.

3. Lange levertijden

Als je online iets bestelt, verwacht je tegenwoordig dat het product vlot wordt bezorgd. Sommige winkels maken echter gebruik van ‘blockshipping’, waarbij grote aantallen van een product in één keer worden verzonden. Daardoor kan het voorkomen dat je soms wekenlang op je aankoop moet wachten. Check daarom goed de levertijd voordat je iets aanschaft.

Houd er ook rekening mee dat je bij shops buiten de Europese Unie niet altijd op een fijne manier je pakketje kunt retourneren. En ook heel belangrijk: kijk goed of de webshop waar je een bestelling plaatst niet te veel verzendkosten vraagt.

4. Niet werkende kortingscodes

Zoek je voor wat extra korting een kortingscode, dan kom je vaak bedrogen uit. Veel kortingscodewebsites bestaan namelijk alleen om jou te lokken en je talloze advertenties te laten zien. De code die je dan na tien keer klikken te pakken krijgt, werkt vervolgens vaak niet. Voor kortingscodes kun je beter een betrouwbare app zoals Honey gebruiken.

Honey: bonnen en beloningen Honey Science 8,6 (6.274 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Verborgen douanekosten

De douane waarschuwt consumenten die shoppen bij winkels zoals AliExpress en Shein voor extra kosten, zoals btw, invoerrechten en inklaringskosten. Daarnaast is het niet toegestaan om namaakartikelen te kopen. Het kan zijn dat jouw aankoop wordt gecontroleerd en dan heb je pech.

6. Nepwinkels

Rond deze periode doen kwaadwillenden extra hun best om jouw geld te ontfutselen. Dat gebeurt onder andere via neppe webwinkels. Die lijken in orde te zijn en hebben bijzonder fijne prijzen, maar als je iets koopt krijg je geen product thuisgestuurd – en hebben de dieven ook nog eens jouw gegevens te pakken. Controleer daarom goed of je bij een echte winkel shopt.

Meer manieren om te geld te besparen

Deals scoren kan een goede manier zijn om geld te besparen. Android Planet helpt je op weg om nog meer centen over te houden. Dat kan bijvoorbeeld door inzicht te krijgen in je uitgaven met een huishoudboek-app. En we leggen uit hoe je geld kunt besparen met een telefoon.

Dit maandthema wordt gesponsord door KPN. KPN heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.