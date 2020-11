Smartphonefabrikanten grijpen elk haakje aan om hun toestellen aan de man te brengen. Zelfs de coronacrisis wordt niet ontweken.

Smartphones verkopen tijdens de coronacrisis

De smartphone-industrie krijgt een behoorlijke klap dit jaar. Mensen zitten zonder werk of leven op andere manieren in onzekerheid. Een nieuwe smartphone staat daardoor niet altijd hoog op de prioriteitenlijst. Dat houdt fabrikanten natuurlijk niet tegen om hun best te doen deze producten toch te verkopen. En wat zegt een nieuwe smartphone kopen tijdens de feestdagen nou beter dan een dodelijk virus.

Als journalisten krijgen we de hele dag door persberichten van fabrikanten en andere partijen. Die strijden met mooie kopen, prikkelende teksten en mooie plaatjes om onze aandacht in onze overvolle mailboxen. Onze taak is langs de marketingpraat te kijken en de informatie te selecteren die eventueel relevant is voor de lezers.

Alcatel kiest wel een hele gedurfde strategie dit najaar voor zijn persberichten: corona. Je weet wel, dat oergezellige element dit jaar dat iedereen verbindt. Niets zegt feest, shoppen en liefde als een pandemie.

Verkopen met corona

Ik citeer uit het nieuwste persbericht van het bedrijf: “Zijn er familieleden of vrienden die je door de pandemie niet kan bezoeken? Met de batterij van 3000 mAh en slim batterijbeheer spreek je je favoriete tante, opa of zus zo lang als je wilt” en even later: “Onderweg naar huis nadat je coronaproof de feestdagen hebt gevierd bij familie? De Alcatel 3X houdt je gezelschap tijdens een lange autorit, met een batterij van 5000 mAh”.

Het had mij niet verbaasd om even later nog te lezen: “In het ziekenhuis gelegen door het coronavirus? Met de batterij van 5500 mAh kun je al je gemiste berichten gewoon weer lezen als je er weer bovenop bent.”

Chaosjaar

Het voelt wat smakeloos en ongepast. Maar als je dan toch een pandemie gebruikt om je producten aan de man te brengen, dan moet je ook de volgende stap zetten. Omarm de chaos waarin we leven. “Of je nou de hele dag moet wegkwijnen in Zoom-meetings, of je baan bent verloren en daarom maar ‘s ochtends tot ‘s avonds gamet, met onze smartphone heb je pas aan het eind van de dag de oplader weer nodig!”

Of: “Doe jij ook al mee met de nieuwste trend? TikTok is uit en doemscrollen is helemaal in. Blijf de hele dag op de hoogte over de laatste nieuwsberichten en meningen, zodat je jezelf nog beroerder gaat voelen. Met onze smartphone met een batterij van 4000 mAh scrol je de hele dag door!”

Ook voor marketingmensen is dit een verwarrende tijd en uiteindelijk doen we allemaal ons best. Net als de man die deze week voor de deur stond met “collecte voor Alzheimer”. Het liefst geef ik iets in de strijd tegen Alzheimer, maar in 2020 kijk ik nergens meer van op.

