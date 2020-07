Android 11 krijgt een stapel nieuwe emoji. Zo kun je straks communiceren via een flamingo, een oester, een blindengeleidehond en een otter. Maar gaat het niet te ver?

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zijn emoji te inclusief geworden?

Zodra je Android 11 installeert krijg je weer een stapel nieuwe emoji om mee te communiceren. 117 stuks maar liefst. Er is onder andere een emoji van twee mensen die elkaar een knuffel geven, een emoji van een theepot, fonduepot, pinata, ijsbeer en bubble tea.

Veel van deze emoji krijgen waarschijnlijk snel een hele andere betekenis. Als je nu een aubergine stuurt, dan is de kans groot dat je het over een penis hebt. Maar er is nog geen duidelijke emoji voor een vagina. In Android 11 komt er een oester-emoji om dat probleem op te lossen. Ook wordt er een roze worm geïntroduceerd. En met de nieuwe otter-emoji kunnen bepaalde gemeenschappen ook wel overweg.

Er is bovenal extra aandacht voor inclusiviteit. Er wordt een transgendervlag toegevoegd en een man kan een baby de fles geven. Mannen kunnen een trouwjurk dragen en vrouwen een trouwpak. Heel leuk, maar het gaat inmiddels ook erg ver.

Inclusiviteit

Laat ik vooropstellen dat ik inclusiviteit bijzonder belangrijk vind. Ik vind dat iedereen zichzelf terug zou moeten kunnen zien in bijvoorbeeld populaire cultuur. Dat betekent onder andere dat er meer personages van kleur nodig zijn, meer personages met beperkingen en meer seksuele diversiteit. Als ik vroeger als kind meer personages had gezien die zoals mij waren, dan had dat een hele hoop gedoe gescheeld.

Emoji is een taal en iedereen moet zich ook in taal kunnen uitdrukken. Maar die inclusiviteit maakt deze taal, die is opgezet om simpel te zijn, veel te ingewikkeld.

Het probleem is dat wanneer je de emoji specifieker maakt, je altijd mensen uitsluit die nog niet door die emoji worden gerepresenteerd. Zo zijn er meer opties voor huidskleur, maar door juist specifieke huidskleuren te kiezen vallen mensen extra buiten de boot die een andere huidskleur hebben.

Het is waanzinnig dat er nu een transgendervlag is naast de regenboogvlag, maar dan is het logisch als daarna ook bijvoorbeeld de bivlag, panvlag, lesbische vlag, aseksuele vlag enzovoort worden toegevoegd.

Taco’s

Emoji moeten dus blijven uitgebreid worden en zo wordt het steeds lastiger om de juiste emoji voor het juiste moment te vinden. Een zoekwoord gebruiken om een specifieke emoji te vinden gaat goed, maar scrollen door de opties kost steeds meer tijd.

Het begon ooit met een stapeltje symbolen, zoals icoontjes voor het weer, technologie en hartjes. Het ging mis toen deze symbolen niet algemeen bleven, maar specifieke dingen lieten zien. Zo werden er verschillende emoji voor sushi gemaakt, maar nul emoji voor taco’s. Dat zorgt direct voor een scheve verhouding.

Later kwamen er steeds meer logische vragen over diversiteit. Want als je kiest voor een plaatje van een politie of dokter, waarom is dat dan een mannetje? Sinds 2014 is het hek helemaal van de dam. Voedsel van over de hele wereld wordt toegevoegd, het gezin kan uit allerlei samenstellingen bestaan en elk persoontje kan een andere huidskleur krijgen. Fantastisch vanuit het standpunt van meer inclusiviteit, maar een ramp voor de simpelheid van deze taal. Wordt het tijd voor een vervanger?

Meer columns

Elke zaterdag lees je op Android Planet een nieuwe column. Check ook onze vorige edities.