Draadloze Android Auto-dongle van Motorola gelekt: dit is ‘m

De Motorola MA1 was één van de eerste officiële dongles voor Android Auto. Die bestaat al zo’n vier jaar. Nu is er een opvolger gelekt, met twee grote vernieuwingen.

Bewijzen gevonden voor Motorola MA2

Begin 2022 werd de Motorola MA1 gelanceerd, één van de eerste Android Auto-dongles. Hiermee kun je je smartphone draadloos verbinden met je auto. Bijzonder aan deze gadget van Motorola was dat Google besloot om het product financieel te steunen en actief te promoten.

Toen de dongle in 2023 ook in Europa te koop werd, schreven we daar natuurlijk een artikel over. Het apparaatje werd direct een hit, met name omdat hij goed werkte en de prijs al snel daalde. Gevolg was wel dat de dongle rap was uitverkocht.

Onlangs is er bewijs gevonden van een mogelijk opvolger van de MA1 via de FCC. Dat is de Amerikaanse tegenhanger van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op het gebied van radio-, televisie-, telecom- en draadloze communicatie. Het gaat onder andere om afbeeldingen en een tekening. Je ziet ze hierboven.

Afneembare kabel, draadloos te gebruiken

Vermeld wordt het bedrijf Meizhou Guo Wei Electronics, dezelfde fabrikant die destijds de Motorola-dongle maakte. Ook wordt er specifiek ‘Wireless Car Adapter for Android Auto’ en ‘MA2’ genoemd. Dat Android Auto genoemd wordt – maar Apple CarPlay niet – is interessant. Daarin zou de dongle verschillen van de AAWireless Two +, een populaire dongle die wel met beide systemen overweg kan.

Deze Motorola MA2 lijkt volgens de gelekte beelden een ontwerp te krijgen met een afneembare kabel (wat nieuw is, want de eerste dongle had dit niet), met zowel een usb-a als usb-c-aansluiting. Het is onduidelijk of die kabels ook in de doos erbij zitten. Ook is een soort schakelaar te zien. Wat die activeert, is ook nog onbekend.

Naar een mogelijke releasedatum is het nog gissen, maar we weten dat de Motorola MA1 in november 2021 bij de FCC terechtkwam. Dat is twee à drie maanden voordat de verkoop officieel begon.

Redenerend met diezelfde logica, zitten we al gauw in april of mei 2026 voordat de nieuwe dongle op de markt komt. En dan waarschijnlijk nog een aantal maanden later voordat we er in Europa kennis mee kunnen maken.