Stream nu: Ik Vertrek, want de androids nemen over

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 3 (2022): Archive 81 en Spencer.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 3 (2022): Archive 81 en Spencer

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Archive 81 (Netflix)

Dan is een getalenteerde restaurateur van oude tapes. Hij krijgt de opdracht om aan de slag te gaan met een reeks videobanden. Daarvoor moet hij wel naar een bijzondere, afgelegen locatie waar hij nauwelijks telefoonbereik heeft.

De tapes bestaan uit opnames voor een documentaire over een appartementencomplex. Al snel gebeuren er de vreemdste dingen op de beelden, die ook iets te maken hebben met het verleden van Dan. Archive 81 is een heerlijk spannende serie.

Netflix Netflix, Inc. 8,4 (12.527.083 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. The House (Netflix)

De tijdrovende animatiestijl stopmotion wordt niet vaak meer ingezet om films en series te maken. Als het wordt gebruikt, dan is het bedoeld voor kinderen. Daarom is The House zo’n opvallende film op Netflix. In deze film worden drie verschillende verhalen verteld over een eng huis. Je moet wel van vreemd houden.

Netflix Netflix, Inc. 8,4 (12.527.083 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Spencer (Google)

Kristen Stewart schittert als Princess Diana in deze film. Het verhaal speelt zich af tijdens de kerstdagen in het paleis, terwijl er volop geruchten zijn over het huwelijk tussen Diana en Prince Charles. Kan Diana de schijn ophouden, of heeft ze daar helemaal geen zin in? De film is onder andere via Google te koop voor 7,99 euro en op een later moment mogelijk ook te huur.

Google TV Google LLC 7,4 (2.011.668 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Ik Vertrek uit Vlaanderen (NPO)

Krijg je ook geen genoeg van het programma Ik Vertrek? Als je NPO Plus neemt kun je nu ook naar Ik Vertrek uit Vlaanderen kijken. Het concept is hetzelfde: een gezin vertrekt naar het buitenland om daar een nieuwe start te maken. De camera kijkt mee met alle tegenslagen.

NPO NPO 4,6 (29.408 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Mother/Android (Netflix)

Nee, dit gaat niet over een nieuwe functie van Android. In Mother/Android wordt de wereld overgenomen door androids die zich tegen de mensheid hebben gericht. Als kijker volg je de zwangere Georgia, die haar best doet om uit handen van de androids te blijven. Het is geen hele sterke film, maar prima vermaak voor als je houdt van robotopstanden.

Netflix Netflix, Inc. 8,4 (12.527.083 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: Moon Knight