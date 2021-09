Stream nu: De schaduwkant van Tinder en Sex Education

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 38 (2021): Sex Education en Squid Game

1. Sex Education seizoen 3 (Netflix)

De seksueel gefrustreerde leerlingen van Moordale High zijn terug in deze hilarische must see serie. Het is heel wat veranderd sinds de vorige seizoenen. Eric en Adem zijn een stel, Jean is hoogzwanger en Otis heeft seks. En er is een nieuw hoofd van de school, dat al snel korte metten maakt met het oude wc-gebouw waar Otis seksadvies aan zijn medeleerlingen gaf. Het einde van een tijdperk.

2. De schaduwkant van Tinder (NPO)

Tinder is de meest toegankelijke manier om dates of seksuele contacten te vinden, maar daar wordt ook misbruik van gemaakt. Via de app zoeken namelijk ook daders van seksueel geweld naar nieuwe slachtoffers. Helaas is dit geen eigen productie van Zembla, maar is deze documentaire aangekocht vanuit Australië. Dat maakt de inhoud echter niet minder relevant.

3. Quiz (Videoland)

De Britse zender ITV heeft een grote hit op handen met de nieuwe quizshow Who Wants to be a Millionaire?. Een man die niet van quizzes houdt stapt in de stoel om de hoge geldprijs binnen te harken. Maar dan hoort de productie een vreemd gekuch in het publiek. Wordt er hier valsgespeeld?

4. Squid Game (Netflix)

Hoe ver ga jij voor geld? In deze Koreaanse Netflix-serie krijgt een groep mensen met enorme geldproblemen de kans om al die problemen op te lossen door mee te doen aan uitdagingen. Deze bestaan uit kinderspelletjes met een dodelijke twist. Bizar, uniek en heel erg spannend.

5. Everybody’s Talking About Jamie (Prime Video)

De 16-jarige Jamie New is al uit de kast op school als homo, maar nu wil hij een tweede keer uit de kast komen: als drag queen. Dat valt nog niet mee met de kortzichtige mensen om hem heen. De film is gebaseerd op de gelijknamige musical, dus verwacht veel muziek en kleur. Een mooie feelgoodfilm voor het hele gezin.

