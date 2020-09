Dit jaar komt er geen OnePlus 8T Pro. Dat heeft OnePlus nu officieel laten weten. Wil je toch een Pro-toestel, dan kun je blijven kiezen voor de huidige 8 Pro, aldus het bedrijf.

Lees verder na de advertentie.

Geen OnePlus 8T Pro dit jaar

OnePlus-oprichter Pete Lau, heeft die boodschap naar buiten gebracht. Via het Chinese platform Weibo laat hij weten dat er dit jaar geen OnePlus 8T Pro komt. In een kort berichtje zegt hij dat een Pro-model te weinig upgrades zou krijgen. Ook noemt hij dat de OnePlus 8 Pro het model is als je op zoek bent naar een toestel met alle snufjes aan boord.

OnePlus houdt op 14 oktober een evenement, waar wel de OnePlus 8T wordt gepresenteerd. Lau zegt dat het bedrijf ook nog komt met een andere verrassing. In het geruchtencircuit wordt onder andere gesproken over de eerste smartwatch van het bedrijf, een nieuwe versie van de OnePlus Nord en misschien wel een bluetoothspeaker.

Wat weten we over de OnePlus 8T

De OnePlus 8T wordt op 14 oktober aangekondigd en het bedrijf heeft ook al enkele specificaties bevestigd. Zo krijgt het toestel een accu van 4500 mAh die supersnel kan opladen. Dat gaat met 65 Watt, terwijl huidige OnePlus-smartphones opladen met maximaal 30 Watt. In de praktijk is de accu in zo’n 40 minuten volledig op te laden.

Het scherm heeft geen afgeronde zijkanten, maar is plat en krijgt een ververssnelheid van 120Hz. Daardoor ververst het scherm 120 keer per seconde, wat zorgt voor een soepele ervaring. Dat heb je vooral door bij het scrollen door bijvoorbeeld Facebook of Instagram of het spelen van een geoptimaliseerde game.

In een ander gerucht is de vermeende OnePlus 8T-prijs al genoemd. Twee bronnen brachten daarover totaal verschillende informatie naar buiten. De prijs van het instapmodel met 8GB RAM en 128GB opslag zou namelijk 599 euro of zelfs 799 euro zijn. De huidige OnePlus 8, zijn voorganger, kwam op de markt voor 699 euro.

Wil je op de hoogte blijven van al het OnePlus-nieuws? Houd dan onze website in de gaten, schrijf je in voor onze nieuwsbrief en download de Android Planet-app om niets te missen.

Meer lezen over OnePlus