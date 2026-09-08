Gemini Gems maken: heb je hier al aan gedacht?

Met Gemini Gems maak je een persoonlijke versie van de AI met een specifiek doel. Dit is er zoal mogelijk met je eigen Gem.

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Gemini Gem maken: dit is er mogelijk

Wist je al dat je gespecialiseerde versies van Gemini kunt maken, helemaal voor jezelf? Deze functie heeft Google een beetje verstopt, maar is reuze handig als je de AI voor specifieke doelen wil inzetten.

Op deze manier hoef je de standaard versie niet elke keer lange, specifieke prompts te geven, want je eigen Gem onthoudt zijn persoonlijkheid, toon en andere regels.

Inspiratie

Een Gem kun je op allerlei manieren inzetten, zoals:

Inspiratie voor maaltijden: Als een Gem precies weet wat je dieetvoorkeuren zijn, waar je allergisch voor bent en waar je gewoon niet van houdt, kun je elke keer weer inspiratie vragen voor een maaltijd. Bijvoorbeeld door de ingrediënten te delen die je nog hebt liggen. De Gem kan dan direct een boodschappenlijstje in elkaar zetten voor wat je nog meer nodig hebt.

Sollicitatiegesprek oefenen: Vertel de Gem dat die zich moet gedragen als een HR-manager en voeg je CV en sollicitatiebrief toe, waarna je het daadwerkelijke sollicitatiegesprek kunt oefenen en je feedback kunt krijgen.

Het leren van een taal: Je kunt een Gem instellen als een taalleraar die een gepersonaliseerd lessenplan voor je maakt. De Gem kan je daarvoor eerst een test geven om je niveau te achterhalen. Lees meer over het taal leren spreken met Gemini.

Het bijhouden van een gewoonte: Wil je meer sporten of mediteren en dat bijhouden? Stel een Gem die je niet alleen motiveert, maar waar je ook elke dag een update aan geeft. De Gem kan dan een schema voor je bijhouden.

Eindredacteur: Maak een schrijfcoach van een Gem die je leert om beter te schrijven via feedback op onder andere je spelling en grammatica. Op deze manier laat je AI niet je teksten herschrijven, maar wordt je zelf beter.

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Zo maak je een Gemini Gem

Helaas kun je niet in de Android-app van Gemini deze Gems maken. Zodra je ze eenmaal hebt gemaakt, kun je er wel mee praten via de app.

Op Gemini.google.com ga je naar het tandwieltje naast je naam en kies je voor ‘Gems’. Als je al eerder een Gem hebt gemaakt, staan ‘Gems’ ook gewoon in het hoofdmenu. In het nieuwe scherm klik je op de blauwe knop ‘Nieuwe Gem’. Hier geef je de Gem een naam. Kies een naam die beschrijft wat voor Gem het is, zodat je de Gem later makkelijk tussen andere Gems kunt terugvinden.

In de instructies schrijf je de prompt waar de Gem zich aan moet houden. Beschrijf hier of de Gem zich moet gedragen als een bepaald soort persoon (zoals een leraar of HR-manager), in welke stijl die de reacties moet schrijven en hoe vriendelijk of juist streng die moet zijn. Je hoeft hier geen goede tekst van te maken. Als je enkele zinnen typt met je verwachtingen, kun je daarna op het icoontje van een toverstafje klikken waarna Gemini er zelf een geschikte prompt van maakt.

Bij “Kennis” kun je bestanden toevoegen met informatie waar de Gem uit kan putten. Voeg daar bijvoorbeeld je sollicitatiebrief of je geschreven teksten toe.

Druk op ‘Opslaan’ om je Gem op te slaan. In de smartphone-app vindt je jouw opslagen Gems door op het menu te tikken en voor ‘Gems’ te kiezen.

Gemini inzetten

Nog inspiratie nodig om Gemini om te zetten? We geven je acht unieke manieren om de (gratis versie van) Gemini te gebruiken.