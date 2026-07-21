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Opinie: Google staat op het punt om een van zijn handigste diensten te verpesten

Erwin Vogelaar
Erwin Vogelaar
21 juli 2026, 19:17
2 min leestijd
Opinie: Google staat op het punt om een van zijn handigste diensten te verpesten

Google Afbeeldingen (beter bekend als Google Images) gaat flink veranderen en daar heeft niemand wat aan.

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RIP Google Afbeeldingen

Google viert dat Google Afbeeldingen alweer 25 jaar bestaat. Een kwart eeuw lang kunnen we simpelweg naar plaatjes zoeken van over het hele internet. Nu gaat de dienst flink veranderen met een nieuwe functie.

Als je (op het moment van schrijven) naar “images.google.com” gaat, dan zie je een simpele zoekbalk. Daar vul je een zoekopdracht in, om vervolgens een grid aan afbeeldingen te krijgen gebaseerd op die zoekopdracht. De resultaten kun je vervolgens filteren door bijvoorbeeld alleen recente afbeeldingen of alleen grote afbeeldingen te laten zien. 

Dat gaat veranderen. Als je binnenkort naar “images.google.com” gaat, dan word je voor het zoeken al verwelkomd met een grid aan afbeeldingen waarvan Google denkt dat je er interesse in hebt, gebaseerd op je eerdere zoekopdrachten. Deze nieuwe functie rolt aanvankelijk alleen in de Verenigde Staten uit als je Google in het Engels gebruikt, maar komt later natuurlijk ook naar de rest van de wereld.

Google Afbeeldingen: Voor jou

Pinterest

Google wil van Afbeeldingen dus een soort Pinterest maken, waar je ook doorheen kunt scrollen zonder dat je gericht naar iets zoekt. Je kunt tevens collecties maken van de afbeeldingen zoals op Pinterest.

Dat is voor Pinterest nuttig, maar voor Google Afbeeldingen niet. De meeste mensen gebruiken de zoekmachine om éénmalig iets op te zoeken wat ze op dat moment nodig hebben. Dat betekent niet dat ze plots interesse hebben in allerlei soortgelijke afbeeldingen. 

Het is een beetje alsof je een keer naar een stofzuiger hebt gezocht op Google, en vervolgens overal reclames van stofzuigers krijgt. Als ik op Google Afbeeldingen een keer gezocht hebt naar hoe een acteur er ook alweer uitziet, hoef ik niet de rest van mijn leven afbeeldingen van die acteur op mijn pagina. 

Instagram

Instagram heeft een soortgelijke functie als je gaat zoeken. Je wordt dan verleidt met afbeeldingen van onderwerpen waar je ooit op geklikt hebt, waarbij het algoritme een grote voorkeur heeft voor schaars geklede mensen. Het voelt dan elke keer ongemakkelijk als je in bijzijn van anderen wat op wil zoeken.

Nu zal Google je niet zo snel proberen te verleiden met knappe mensen, maar je kunt er gif op innemen dat het bedrijf deze plek wel gaat inzetten om je op een andere manier te verleiden: via reclame. Bij normaal zoeken op Google moet je al tussen de reclames door de normale zoekresultaten vinden, maar bij afbeeldingen had Google nog geen manier gevonden om geld te verdienen.

Een van de laatste pure Google-producten verandert straks dus ook in een algoritme dat je wil verleiden. Dit zal het voor veel mensen extra makkelijk maken om toch eens over te stappen naar een alternatief voor Google Zoeken

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Bronnen afbeeldingen: Google, Google
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