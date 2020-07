De goedkope smartphone is anno 2020 beter en completer dan ooit, constateert redacteur Rens. Hij vindt de ontwikkelingen in het lagere segment daarom interessanter dan de komst van steeds betere en duurdere topmodellen. Lees hier waarom.

Waarom 1000 euro betalen voor een smartphone?

In de zeven jaar dat ik smartphones test, zijn me twee ontwikkelingen steeds meer gaan opvallen. De beste smartphones van het moment worden steeds duurder, terwijl betaalbare toestellen steeds beter en completer worden. Waarschijnlijk heb jij het ook gemerkt, want deze ontwikkelingen zijn al even bezig. Dit jaar gaat het – naar mijn mening – sneller dan ooit.

Er verschijnen dit jaar zoveel interessante goedkopere smartphones dat ik steeds kritischer word over de prijs-kwaliteitsverhouding van de nieuwste topmodellen. De Samsung S20 Ultra, Apple iPhone 11 Pro Max en Sony Xperia 1 II kosten bijvoorbeeld 1200 euro, maar zijn echt niet zonder minpunten.

De cameraprestaties van de S20 Ultra vielen me tegen, de iPhone heeft slechts een 60Hz-scherm en mist 5G-ondersteuning en de Xperia 1 II krijgt maar twee jaar updates, om maar een paar voorbeelden te noemen. De OnePlus 8 Pro is een goedkoper vlaggenschip, maar kost nog steeds 899 euro en is ook niet perfect.

Dat maakt niet uit, want alle genoemde toestellen zijn – kan ik uit ervaring zeggen – hartstikke goed en zeker het overwegen waard als je bereid bent zoveel geld neer te tellen voor een nieuwe smartphone. Ik vraag me echter steeds meer af voor wie zulke toestellen nou echt de moeite waard zijn.

Goedkope smartphone wordt steeds beter

Natuurlijk is zo’n topsmartphone van duizend euro of meer op (bijna) alle punten beter dan een model van 399 euro. Hij maakt onder andere betere foto’s, is sneller, heeft een mooier scherm en laadt sneller op. Deze verschillen merk je elke dag in positieve zin, maar zijn ze anno 2020 nog groot genoeg om honderden euro’s meer te betalen? Als je de beste telefoon van het moment wilt; ja. Als je een ‘gewoon goede’ smartphone zoekt; nee.

Zo’n ‘gewoon goed’-toestel is voor veel mensen een prima keuze, en biedt steeds meer waar voor zijn geld. Vorig jaar gooiden modellen als de Motorola One Vision, Samsung A51 en Xiaomi Redmi Note 8 hoge ogen en dit jaar is het aanbod nog interessanter.

5G en snelle processor voor 349 euro

Xiaomi biedt bijvoorbeeld de Mi 10 Lite 5G aan, een 349 euro kostende smartphone met 5G-ondersteuning, een rappe Snapdragon 765-processor en een oled-scherm. Motorola’s Moto G 5G Plus kost ook 349 euro en biedt naast een Snapdragon 765-processor en 5G-connectiviteit een grote 5000 mAh-accu en een scherm met 90Hz-ververssnelheid voor soepeler beeld. Realme’s X50 van 349 euro heeft dezelfde Snapdragon 765-processor met 5G, een razendsnelle oplader en een fraai 120Hz-scherm.

Mochten de specificaties je weinig zeggen: 5G-ondersteuning was vorig jaar voorbehouden aan smartphones van duizend euro. De Snapdragon 765-chip zit ook in smartphones die het dubbele kosten en een 120Hz-scherm vind je ook in de Samsung Galaxy S20 Ultra van 1200 euro.

Wat ik hiermee wil zeggen: premium-features vinden in rap tempo hun weg naar veel goedkopere telefoons, en dat is goed nieuws voor wie een betaalbare Android-smartphone wil. Voor 349 euro haal je een toestel in huis met goede specificaties, minstens twee jaar updates én ondersteuning voor het splinternieuwe 5G-netwerk.

iPhone SE

Liever een iPhone? 1200 euro betalen voor de iPhone 11 Pro Max is echt niet nodig. De iPhone SE van 489 euro heeft dezelfde, bloedsnelle processor, krijgt even lang updates en kan ook draadloos opladen. Natuurlijk is de camera minder goed en het scherm minder mooi, maar de iPhone SE biedt veel waar voor relatief weinig geld.

Wil je nog minder uitgeven, dan zijn de Xiaomi Redmi 9 en Motorola Moto G8 Power het overwegen waard. De toestellen kosten minder dan tweehonderd euro, hebben een full-hd-scherm, een accuduur van twee dagen en krijgen twee jaar updates, te beginnen met Android 11.

Goedkopere smartphone of niet?

Met deze opinie wil ik niet zeggen dat je een goedkoper toestel moet kopen of juist moet doorsparen voor een duur model. Welke smartphone het beste bij jou past, hangt volledig van je wensen én budget af. Persoonlijk koopadvies geven blijft moeilijk. Wij van Android Planet houden het daarom liever bij koopgidsen met toestellen waar je sowieso een goede koop mee doet.

Wat ik wél met deze opinie wil zeggen: een ‘gewoon goede’ smartphone die jaren mee kan, hoeft anno 2020 niet meer te kosten dan vijfhonderd euro. Sterker nog, tegenwoordig raad ik veel mensen een model van 199 tot 399 euro aan. Topsmartphones blijven het leukst om te recenseren, maar ze aanraden vind ik steeds lastiger.

Ben jij het met Rens eens of denk je er juist heel anders over? We horen graag je mening in de reacties onder dit artikel.