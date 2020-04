5G in Nederland: de 5 belangrijkste vragen beantwoord

Na jaren van ontwikkeling zijn techbedrijven en telecomproviders zover om 5G-netwerken te activeren. 5G maakt onder meer veel sneller mobiel internet mogelijk. Inmiddels kun je zowel 5G-smartphones als 5G-abonnementen kopen en is het 5G-netwerk in een klein gedeelte van ons land te gebruiken. Dit moet je weten over 5G in Nederland.



1. Wat is 5G?

5G is een draadloze technologie voor sneller mobiel internet, en kan gezien worden als opvolger van het huidige 4G-internet. Het 5G-netwerk biedt allereerst veel hogere up- en downloadsnelheden, waardoor je mobiele internetverbinding vele malen sneller wordt. Het downloaden van films wordt op het 5G-netwerk een kwestie van seconden, zo is de verwachting van telecomproviders en smartphonefabrikanten.

Het 5G-netwerk moet niet alleen sneller worden dan 4G, de bandbreedte wordt ook veel hoger. De grotere capaciteit moet één van de grootste problemen van het 4G-netwerk oplossen: de slechte dekking en lagere snelheid op drukke locaties als een groot festival of voetbalstadion. Met 5G blijft je verbinding goed én snel, zo beloven de verantwoordelijke partijen.

2. Wat gaat 5G doen voor smartphones?

Vooropgesteld: als een smartphone wil profiteren van het 5G-netwerk, moet hij de technologie ondersteunen. De meeste telefoons uit 2019 en ouder zijn niet geschikt voor 5G. Begin 2020 zijn de eerste 5G-smartphones in Nederland uitgebracht, namelijk de Samsung Galaxy S20-serie, Oppo Find X2 (Pro) en OnePlus 8-reeks. In de maanden erna kwamen ook Xiaomi, Nokia, Sony, LG en Huawei met 5G-telefoons in Nederland.

De eerste 5G-toestellen kostten bijna duizend euro, maar inmiddels zijn er ook modellen die honderden euro’s minder kosten. Zo heb je bijvoorbeeld de Nokia 8.3 5G en Motorola Edge, met een adviesprijs van 599 euro. Xiaomi verkoopt bijvoorbeeld de Mi 10 Lite 5G voor 349 euro en andere prijsvechters als Realme bieden ook voordelige 5G-telefoons aan.

Een geschikte telefoon kan gebruikmaken van de hoge up- en downloadsnelheden van het 5G-netwerk, zodat jij sneller internet hebt. Daarnaast verbetert 5G de dekking op drukke plaatsen. 5G is niet alleen veel sneller dan het huidige mobiele internet, het is (theoretisch) ook sneller dan wifi en bekabeld internet. Interessant wordt het daarom als Nederland een landelijk dekkend 5G-netwerk krijgt: houden we ons vaste internetabonnement thuis en op kantoor? Of gaan we volledig over op mobiel 5G-internet?

3. Wat voor abonnement heb ik nodig?

Als je een smartphone hebt die met 5G overweg kan, profiteer je niet automatisch van 5G. Je dient ook een 5G ready abonnement te hebben. Dit betekent dat je mobiele abonnement geschikt is voor 5G.

De providers T-Mobile, KPN en Vodafone bieden al 5G ready abonnementen aan. Bij T-Mobile betaal je daar maandelijks 2,50 extra voor ten opzichte van een 4G-abonnement. De andere twee providers rekenen op dit moment geen meerprijs. Niet alle T-Mobile-abonnementen bieden dus automatisch 5G-toegang.

KPN belooft dat al zijn abonnementen in de toekomst 5G-geschikt zijn. Vodafone zegt dat zijn Red-abonnementen standaard met 5G overweg kunnen.

Op moment van schrijven hebben andere, kleinere providers nog geen uitspraken gedaan over eventuele 5G-ondersteuning. Zij zullen in ieder geval gebruik moeten gaan maken van de netwerken van KPN, Vodafone of T-Mobile, en daar dienen ze uiteraard voor te betalen. Mogelijk gaan kleinere providers die kosten doorberekenen aan de klant.

Meer weten? Lees op deze overzichtspagina alles over 5G Ready-abonnementen.

4. Is 5G gevaarlijk?

Als je over 5G leest, ontkom je niet aan berichten die claimen dat de straling van 5G schadelijk is voor je gezondheid. Verschillende organisaties en bijbehorende websites verspreiden angstige informatie over de vermeende gevaren van 5G. Die angst is ingegeven door het feit dat 5G een hogere frequentie gebruikt en het signaal daarom minder ver reikt. Om iedereen straks toch een 5G-verbinding te kunnen bieden, plaatsen providers meer kleinere zendmasten in het straatbeeld. En meer zendmasten betekent ook meer straling. Dat ontkent niemand.

Maar, claims dat de straling van 5G veel erger is dan die van bestaande mobiele signalen, kloppen niet. Overheidsinstanties, deskundigen en onafhankelijke organisaties van over de hele wereld stellen dat de straling van 5G ruim binnen de stralingsperken blijft en dus geen kwaad kan.

Het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden, een informatieplatform dat de overheid adviseert, schrijft op zijn website: “de elektromagnetische velden van 5G-antennes zijn vergelijkbaar met die van 2G-, 3G- en 4G-antennes, omdat 5G in basis dezelfde zendtechnieken gebruikt” In Nederland is er een ook speciale organisatie die voortdurend de straling van zendmasten test. Ook deze organisatie maant tot rust en vertrouwen.

5. Wanneer kan ik 5G in Nederland gebruiken?

De veiling van de eerste 5G-frequenties vindt in juni 2020 plaats. In principe kunnen providers snel daarna hun echte 5G-netwerken activeren, zij het in een eerste vorm. De belangrijke 3,5GHz-frequentie is nog in gebruik door de Nederlandse inlichtingendiensten en komt pas in 2022 of 2023 beschikbaar voor providers. Deze frequentie is essentieel om landelijk snel 5G-internet aan te kunnen bieden.

Vodafone heeft eind april het 5G-netwerk (deels) wel wel geactiveerd. Dat werkt echter nog via het huidige 4G-netwerk, waardoor de snelheidswinst uiterst klein is. De provider zelf spreekt over een downloadsnelheid die gemiddeld 10 procent hoger is, dan via een 4G-verbinding. Momenteel is daardoor 5G te gebruiken in ongeveer de helft van Nederland, maar vanaf juli moet dat landelijk zijn aldus Vodafone.

Tot die tijd zal het 5G-netwerk iets sneller zijn dan 4G, maar is het snelheidsverschil in het grootste deel van Nederland beperkt. Je profiteert wel direct van het stabielere netwerk, vooral op drukke plekken. T-Mobile beloofde eerder eind 2020 een ‘landelijk dekkend’ 5G-netwerk te bieden en daarmee de eerste provider in Nederland te zijn. Die provider gaat echter geen gebruikmaken van het huidige 4G-netwerk zoals Vodafone wel doet, waardoor de uitrol logischerwijs wat langer duurt.

Wat vind jij van de ontwikkeling van 5G? Heb je al een 5G ready-toestel of -abonnement en wat voor voor- en nadelen vind jij 5G hebben? Laat het ons weten in de comments onder dit artikel.