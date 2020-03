Reviewscore 8

De Galaxy S20 Ultra is het ultieme vlaggenschip van Samsung en heeft met 1349 euro ook een adviesprijs die daarbij past. De verwachtingen zijn hooggespannen, vooral op cameragebied. Weet de smartphone deze waar te maken? In deze Samsung Galaxy S20 Ultra review lees je er alles over.

Net als met de Galaxy S10-telefoons bestaat de S20-reeks uit drie toestellen: de Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en S20 Ultra. De Ultra is het absolute toptoestel van Samsung en bedoeld voor mensen die het beste van het beste willen en ook bereid zijn om daar flink voor te betalen. Wij hebben de Galaxy S20 Ultra uitgebreid getest en in deze review vertellen we of de smartphone de verwachtingen waarmaakt.

Let op: deze review gaat alleen over de Galaxy S20 Ultra. De Galaxy S20 en S20 Plus, die beschikken over een kleiner scherm en lagere adviesprijs, bespreken we op een later moment in een losse review. Houd Android Planet daar de komende weken voor in de gaten.

Typisch Samsung-design

Aan de buitenkant ziet de Samsung Galaxy S20 Ultra er niet heel anders uit dan de S10-telefoons van vorig jaar. Het design is een combinatie van dat van de Galaxy S10 en Note 10, maar dan met een platter scherm en dunnere bezels. De smartphone is – zoals je van een vlaggenschip zou verwachten – gemaakt van glas, heeft een aluminium frame en is stof- en waterdicht.

Over dat plattere scherm gesproken: de randen van het display zijn minder afgerond en daar zal een groep gebruikers blij mee zijn. Door het platte scherm komt het minder vaak voor dat je per ongeluk iets aantikt op de rand. De S20 Ultra ziet er hierdoor misschien wat minder futuristisch uit, maar wij zijn wel tevreden met de aanpassing.

Bijna de hele voorkant bestaat uit scherm en alleen aan de onderkant is nog een iets dikkere rand aanwezig, al is deze ook smaller geworden ten opzichte van de Galaxy S10. De selfiecamera, die bij de S10-reeks nog in de rechterbovenhoek van het scherm zat, is naar het midden verplaatst en bovendien iets kleiner.

De Galaxy S20 Ultra ligt lekker in de hand en voelt luxe aan, maar is door de glazen behuizing wel behoorlijk glad. Het is daarom slim om een hoesje te gebruiken, zodat je er ook voor zorgt dat de smartphone niet te snel krast. Verder is het belangrijk om te weten dat de S20 Ultra een grote jongen is: het toestel heeft een 6,9 inch-scherm en dat maakt de telefoon enorm.

De afmetingen zijn met 166,9 bij 76 bij 8,8 millimeter niet mals en daarmee is de telefoon nog een flink stukje groter dan de S10 Plus van vorig jaar. Ook is de Ultra met 222 gram een behoorlijk zware smartphone, al vinden we dit zelf niet zo’n probleem. De Galaxy S20 Ultra is echter wel een smartphone die je onmogelijk met één hand kunt bedienen. Je hebt altijd beide handen nodig en dat vindt misschien niet iedereen prettig.

De Galaxy S10 was vorig jaar één van de weinige high-end Android-smartphones met een koptelefoonaansluiting, maar bij de S20-reeks is deze ook verdwenen. Dit was echter te verwachten, want de Galaxy Note 10 en Note 10 Plus hadden de poort ook niet. Het betekent dat je aangewezen bent op een verloopstukje of draadloze headset, net als bij vrijwel alle andere high-end telefoons van dit moment.

Voorkantvullend scherm ziet er prachtig uit

Het scherm van de Galaxy S20 Ultra is 6,9 inch groot en ziet er – zoals we van Samsung gewend zijn – uitstekend uit. De kleuren spatten van het scherm, het display is door de enorme maximale helderheid altijd goed leesbaar en ziet er door de resolutie van 3200 bij 1440 pixels heel scherp uit.

Het scherm ondersteunt verder hdr10+ en is een genot om na te kijken. Door het grote formaat is de S20 Ultra ideaal voor je Netflix-series en -films en filmpjes op YouTube. Als gezegd is het scherm heel groot, al waren we hier snel aan gewend. Na onze testperiode voelde iedere andere Android-smartphone klein aan, en eigenlijk misten we het grote display wel een beetje.

120Hz voor hele vloeiende beelden

Hoewel het scherm dus van uitstekende kwaliteit is, heeft de fijnste verbetering te maken met de ververssnelheid van het display. De Galaxy S20 Ultra heeft een 120Hz-scherm, wat betekent dat het 120 keer per seconde ververst en hierdoor beelden veel vloeiender ogen.

De smartphone voelt bovendien een stuk sneller aan en dat merk je vooral als je door de interface scrollt, of bijvoorbeeld snel door lange webpagina’s swipet. Ook als je graag games speelt op je smartphone heb je hier profijt van, mits de game 120Hz-ondersteuning heeft.

Het 120Hz-scherm is in theorie nog vloeiender dan een 90Hz-scherm van bijvoorbeeld de OnePlus 7T en Google Pixel 4 XL, maar in de praktijk is het verschil niet heel erg merkbaar. Belangrijker is dat de Galaxy S20 Ultra enorm snel en soepel aanvoelt, en dat is wat ons betreft één van de fijnste nieuwe features van de telefoon. Als je eenmaal aan een scherm met een hogere ververssnelheid gewend bent, is het lastig om weer terug te gaan naar een normaal, 60Hz-scherm, omdat dan alles opeens lijkt te haperen.

Overigens werkt de 120Hz-feature alleen als de schermresolutie op full-hd staat. Het is dus niet mogelijk om 120Hz met de hoogste QHD-resolutie te gebruiken, maar op full-hd ziet het scherm er ook scherp uit. Mogelijk maakt Samsung het in de toekomst mogelijk om 120Hz en QHD tegelijk te gebruiken, maar hier heeft het bedrijf nog niets over bekendgemaakt.

We vragen ons af wat voor gevolgen dit zou hebben voor de accuduur. Het 120Hz-scherm drukt met de full-hd-resolutie al behoorlijk op de accu (waarover later in deze review), en dat is met een hogere QHD-resolutie waarschijnlijk alleen maar erger.

De beste hardware van dit moment

De Samsung Galaxy S20 Ultra wordt aangedreven door de nieuwe Exynos 990-chip, die weer een stukje sneller is dan de Exynos 9820-chip van de Galaxy S10. Het toestel heeft verder standaard 12GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Is 128GB opslag te weinig, dan heb je de optie om een micro-sd-kaartje (van maximaal 1TB) in het toestel te plaatsen.

De S20 Ultra is een echte krachtpatser en met gemak de meest krachtige smartphone die Samsung tot nu toe heeft gemaakt. Het toestel draait iedere app en game vlekkeloos en behoort zonder twijfel bij de snelste Android-telefoons van dit moment. De Galaxy S20 Ultra ondersteunt verder standaard 5G, maar hier heb je in Nederland voorlopig weinig aan.

5G is hier nog niet beschikbaar, al komt hier mogelijk dit jaar verandering in. Omdat het toestel 5G-ready is, ben je wel helemaal klaar voor de toekomst als je straks een 5G-abonnement hebt.

Vingerafdrukscanner werkt goed

Het ontgrendelen van de Galaxy S20 Ultra gaat met de ultrasonische vingerafdrukscanner onder het scherm, die geluidsgolven en trillingen gebruikt om je vinger te scannen. Dit kennen we van de Galaxy S10 en S10 Plus, en we hebben het gevoel dat het ontgrendelen een stukje sneller gaat dan voorheen. Je hoeft je vinger maar heel eventjes op het scherm te leggen en de S20 Ultra toont meteen het thuisscherm.

Je hebt ook de optie om de Samsung Galaxy S20 Ultra te ontgrendelen via gezichtsherkenning, maar dit is een stuk minder veilig dan de vingerafdrukscanner. Samsung leunt volledig op de selfiecamera en omdat het scherm verder de hele voorkant inneemt, is er geen ruimte voor geavanceerde gezichtsherkenning zoals bij de Google Pixel 4 (XL) en recente iPhones. De gezichtsherkenning is daardoor onveiliger, en dus niet het beste alternatief.

Android 10 met OneUI 2.0

De Galaxy S20 Ultra draait op Android 10 met de OneUI 2.0-skin van Samsung. Waar de software van de Zuid-Koreaanse een aantal jaar geleden verre van geweldig was, is dit tegenwoordig heel anders. OneUI 2.0 is fijn en vlot in gebruik en bovendien logisch ingedeeld.

Vooral handig is dat Samsung de knopjes in de software, bijvoorbeeld in het snelle instellingen-paneel, zo ver mogelijk naar beneden haalt. Dat maakt het makkelijker om de S20 Ultra te bedienen.

De software is logischerwijs iets zwaarder dan stock-Android en Samsung levert (helaas) behoorlijk wat eigen apps mee, zoals een eigen agenda- en notitie-applicatie. Die zijn in geen enkel opzicht beter dan de Google-apps die ook op de smartphone staan, maar ze worden je niet opgedrongen en je kunt ze dus makkelijk negeren.

Een leuke nieuwe feature is Quick Share, wat Samsung’s alternatief voor Apples AirDrop is. Hiermee kun je snel (grote) bestanden delen en dat werkt goed en simpel. Quick Share is er wel alleen voor Samsung-telefoons met OneUI, en werkt dus niet met telefoons van andere merken.

Het updatebeleid van Samsung is ook in orde en het bedrijf heeft bekendgemaakt wat gebruikers van de software-ondersteuning kunnen verwachten. De Galaxy S20 Ultra krijgt twee grote Android-upgrades, waardoor de telefoon sowieso wordt bijgewerkt naar Android 11 en 12. Daarnaast krijgt het toestel drie jaar lang elke maand een beveiligingsupdate en Samsung rolt deze doorgaans snel uit.

In het vierde jaar schroeft de fabrikant dit terug naar één beveiligingsupdate per kwartaal. Minder vaak updates dus, maar je blijft beschermd tegen kwetsbaarheden in het mobiele besturingssysteem. De Galaxy S20 Ultra wordt lang ondersteund, maar het is wel een beetje jammer dat er ‘maar’ twee grote Android-updates komen. Bedrijven als Google en OnePlus doen dit bijvoorbeeld beter, door hun telefoons van drie nieuwe Android-versies te voorzien.

Vernieuwde camera’s maken beloftes niet helemaal waar

Dan het onderdeel waar het vooral om draait: de camera’s. Samsung focust zich met de Galaxy S20 Ultra vooral op de camera’s, en dat is ook duidelijk aan de smartphone te zien. Op de achterkant zit een heel groot ‘camera-eiland’ met daarin vier sensoren.

Het gaat om een primaire camera van 108 megapixel, 12 megapixel-groothoeklens, 48 megapixel-zoomlens en een Time of Flight-sensor. Laatstgenoemde gebruikt de S20 Ultra bijvoorbeeld om diepte-informatie te verzamelen bij het maken van portretfoto’s.

Het draait echter vooral om de primaire 108 megapixel-camera en periscopische zoomlens. De 108 megapixel-camera maakt standaard 12 megapixel-foto’s, waarbij het pixels combineert om meer details vast te leggen, wat moet resulteren in betere foto’s. Het is echter ook mogelijk om foto’s in de volledige 108 megapixels vast te leggen, al moet je hiervoor in de camera-app handmatig een optie activeren.

De foto’s die uit de 108 megapixel-camera komen zijn indrukwekkend en hebben enorm veel detail en mooie kleuren. Kies je voor de 108 megapixel-stand, dan kun je door de hoge resolutie ook nog makkelijk bepaalde gedeeltes van de foto uitsnijden, zonder dat je inlevert op kwaliteit. Dat is handig, maar het is jammer dat de 108 megapixel-camera verder niet heel veel toevoegt.

Plaatjes die zijn geschoten in 108 megapixel zien er niet per se beter uit dan de ‘standaard’ 12 megapixel-foto’s en in veel gevallen zagen we het verschil niet direct. Daarnaast lijkt de camera last te hebben van een probleem met de autofocus, waardoor het scherpstellen niet altijd goed gaat. Dat zie je bijvoorbeeld op de foto rechtsboven van de kat, die niet helemaal scherp in beeld is.

Tijdens onze testperiode hadden we hier dan ook soms last van. Bij het maken van video’s valt het nog iets meer op, omdat de camera dan regelmatig ‘zoekt’ naar de juiste focus. Samsung zegt de camera te willen verbeteren met updates, maar heeft de problemen met de autofocus niet specifiek genoemd. Voor nu is de primaire camera van de Galaxy S20 Ultra zeker goed, maar niet perfect.

Nachtmodus is inconsistent

Hetzelfde geldt voor de nachtmodus van de Galaxy S20 Ultra. Deze feature is volgens Samsung verbeterd en moet – ook door de vernieuwde camera’s – voor betere foto’s zorgen, maar dit is niet altijd het geval.

De nachtmodus is vooral nogal inconsistent: de ene keer ogen nachtfoto’s scherp en neigen ze naar de werkelijkheid, maar de andere keer zien ze er wat opgeblazen uit. Kiekjes ogen dan te helder, wat gelig en ook detail ontbreekt dan soms. In sommige gevallen is het dan beter om de nachtmodus niet te gebruiken en foto’s in de automatische stand te maken.

Hoewel de nachtfoto’s van de S20 Ultra er wel beter uitzien dan die van de S10-reeks, maakt bijvoorbeeld de Google Pixel 4 mooiere foto’s bij mindere lichtomstandigheden. En dat komt hoogstwaarschijnlijk door de camerasoftware van Samsung, die nog verder verbeterd moet worden.

Space Zoom: tot 100x zoomen is een gimmick

Samsung pronkt vooral met de nieuwe zoomfunctie van de Galaxy S20 Ultra: ‘Space Zoom’. De telefoon heeft een periscopische zoomlens, net als bijvoorbeeld de Huawei P30 Pro. Die maakt 4x optische zoom mogelijk, waarbij er geen kwaliteit verloren gaat.

Daarnaast gebruikt de S20 Ultra ‘hybride zoom’ (een combinatie van hard- en software) om 10x te zoomen, waarbij foto’s er nog steeds erg mooi en scherp uitzien. Het unieke is dat je tot 100x kunt inzoomen, waarbij digitale zoom wordt toegepast.

Laten we maar met de deur in huis vallen: de 100x zoom-functie is een gimmick en levert gewoonweg geen bruikbare foto’s op. Beelden zien er onscherp en korrelig uit en ook de camerasoftware van Samsung weet de kiekjes niet te redden. Daarnaast is het zo dat bij het 100x inzoomen elke handbeweging killing is voor je foto, omdat de kleinste trilling heel erg wordt versterkt. Daardoor is het best een gedoe om het juiste punt in beeld te krijgen.

Het is daarom slimmer om bij het 100x inzoomen een statief te gebruiken, of de Galaxy S20 Ultra ergens tegenaan te zetten, maar dit betekent niet dat je opeens goede foto’s gaat maken. De kwaliteit is simpelweg matig, ook als je met veel daglicht. In het donker is de Space Zoom-feature nutteloos en al met al zul je ‘m waarschijnlijk niet vaak gebruiken.

Zoom je minder ver in, dan maakt de Galaxy S20 Ultra wél scherpe foto’s. Bij 30x inzoomen zijn foto’s best bruikbaar en de zoomlens komt vooral tot z’n recht als je tot 5, 10 of 20 keer zoom gaat. Je haalt beelden dan flink dichterbij en krijgt alsnog een mooie foto met veel detail.

Daarmee heeft de Ultra een voorsprong op andere high-end smartphones, die vaak een veel minder zoombereik hebben. Het is alleen jammer dat de 100x zoom, waar Samsung zo de nadruk op legt, nauwelijks toegevoegde waarde biedt.

Groothoeklens, Single Take en 8K-video’s

Over de groothoeklens en portretmodus van de S20 Ultra zijn we te spreken. Portretfoto’s zien er aanzienlijk beter uit dan bij de S10 en de groothoeklens blijft een hele handige feature voor bijvoorbeeld landschapsfoto’s. De 12 megapixel-lens maakt scherpe foto’s die niet veel afwijken van de primaire sensor, maar hij is minder lichtsterk en daardoor in het donker wat beperkt. Dit is echter bij andere high-end smartphones ook zo.

Nieuw is Single Take, waarmee je tijdens één opname allerlei verschillende foto’s en video’s krijgt, waar je vervolgens de leuke shots uit kunt kiezen. Ook is het met de Galaxy S20 Ultra mogelijk om 8K-video’s op te nemen, maar deze feature heeft (nog) weinig meerwaarde omdat er weinig 8K-schermen zijn om de kiekjes volledig op te bekijken.

120Hz-scherm drukt flink op accuduur

Voor het enorme 6,9 inch-scherm met 120Hz-ondersteuning is natuurlijk een grote accu nodig, en daarom heeft Samsung er eentje met een capaciteit van 5000 mAh ingebouwd. Dat is fors, maar het 120Hz-display drukt behoorlijk op de accu. Tijdens mijn testperiode lukte het met mijn (vrij intensieve) gebruik regelmatig niet om het einde van de dag te halen, en moest ik aan het einde van de middag even bijladen.

Schakel je de 120Hz-modus uit en kies je voor 60Hz, dan kom je zonder problemen de dag door. Het probleem is dat je dan wel één van de fijnste features van de Galaxy S20 Ultra moet missen, en dat wil je eigenlijk niet. De smartphone voelt dan opeens een stuk minder vloeiend aan en dat is echt een gemis.

Het opladen van de Galaxy S20 Ultra gaat gelukkig lekker snel, ondanks dat de accu zo groot is. Samsung levert het toestel met een 25 Watt-oplader en daarmee neemt het bedrijf afscheid van de tragere 15 Watt-adapter die al jarenlang met Galaxy S-telefoons wordt geleverd. Het verschil in snelheid is groot en in de praktijk betekent dit dat je de smartphone in ongeveer een uur volledig kunt opladen, en dat is erg netjes.

Leg je de S20 Ultra voor een half uur aan de oplader, dan zit ‘ie voor ruim de helft vol. Overigens is het zo dat de smartphone ook opladen met 45 Watt ondersteunt, maar Samsung niet een oplader meelevert die dit aan kan.

Dit vinden we echter geen ramp, omdat het opladen met de 25 Watt-oplader al heel snel gaat. Ook draadloos opladen gaat sneller dan voorheen en het is weer mogelijk om andere apparaten (zoals je draadloze oordopjes) op te laden door ze op de achterkant van de Ultra te leggen.

Conclusie Samsung Galaxy S20 Ultra review

De Galaxy S20 Ultra is door zijn indrukwekkende hardware, 120Hz-scherm, 5000 mAh-accu en vernieuwde camera’s met 100x zoom misschien de beste Samsung-smartphone tot nu toe. Toch is in de praktijk best wat aan te merken op de Ultra. Zo maken de camera’s niet alle beloftes waar en is de 100x Space Zoom-functie een gimmick.

Dit betekent echter niet dat de S20 Ultra geen goede camerasmartphone is, want op dit gebied presteert ‘ie alsnog uitstekend. Als je minder ver inzoomt, dan weet het toestel te imponeren en dat geldt ook voor de andere camera’s, die mooie foto’s maken. De camerasoftware van Samsung kan dan weer wel wat beter.

Verder is het jammer dat het 120Hz-scherm behoorlijk op de accuduur drukt, waardoor het soms best een uitdaging is om het einde van de dag te halen. Daarentegen laadt de Galaxy S20 Ultra heel snel op en ben je van alle gemakken (een mooi scherm, uitstekende prestaties en fraai design) voorzien.

Wel moet je voor de Galaxy S20 Ultra heel veel betalen. Het vlaggenschip kost maar liefst 1349 euro en daarmee is het toestel lang niet voor iedereen weggelegd. Voor veel mensen is de normale Galaxy S20 of Galaxy S20 Plus een betere keuze, en dan krijg je een telefoon die niet eens zo heel veel afwijkt de allerduurste variant.

