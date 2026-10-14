Oppo, OnePlus en Realme krijgen Android 17 (dit moet je weten)

Wie een smartphone van Oppo heeft, kijk vast uit naar de nieuwste software. Eigenaren van een OnePlus staan daar wellicht anders in: die nemen met de komst van ColorOS 17 afscheid van OxygenOS. Dit moet je daarover weten.

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Dit is ColorOS 17

ColorOS is het besturingssysteem van Oppo-smartphones en -tablets. Zoals zoveel softwareschillen is dit gebaseerd op Android, maar Oppo voegt daar een eigen ontwerp, unieke functies en software-optimalisaties aan toe. In oktober 2025 werd ColorOS 16 gelanceerd, wat de huidige softwareversie is op moderne apparaten van Oppo.

Op 13 oktober heeft Oppo ColorOS 17 officieel aangekondigd. Daarom weten we sinds kort wat deze schil kenmerkt. Zo komen er meer transparante, glasachtige elementen. Daarover later meer. Ook wordt het bedieningspaneel aangepast en mogen gebruikers vloeiendere animaties en een efficiënter geheugengebruik verwachten. Uiteraard heeft de fabrikant ook gewerkt aan verbeteringen van bestaande AI-functies.

We hebben de OnePlus-telefoons op een rijtje gezet die binnenkort de overstap kunnen maken van OxygenOS naar ColorOS. Dit is geen complete lijst, want we hebben ons beperkt tot toestellen die momenteel in Nederland verkrijgbaar zijn of dit in het verleden waren. Voor meer info over een toestel klik je door naar een review of productpagina.

OnePlus

OnePlus 15 (29 oktober) → review

review OnePlus 15R (30 oktober) → review

review OnePlus 13 (30 oktober) → review

review OnePlus 13R (november) → review

review OnePlus 12 (november) → review

review OnePlus Open (november) → review

review OnePlus Nord 6 (november) → meer info

Ondanks de overstap naar ColorOS komt OnePlus het beloofde updatebeleid wel na. Goed nieuws dus voor iedereen die zich daar zorgen over maakte. En ook als je een (ouder) toestel hebt dat niet in deze lijst staat, blijf je vooralsnog onderhoudsupdates ontvangen.

Oppo

Dit zijn de belangrijkste Oppo-modellen die de update van ColorOS 16 naar ColorOS 17 krijgen. Met ook weer de kanttekening dat we de belangrijkste telefoons noemen die officieel in Nederland te koop zijn of via Europese webshops worden aangeboden.

Ook van toestellen van submerk Realme heeft Oppo bekendgemaakt dat de update naar ColorOS 17 eraan komt. Het gaat vooral om high-end toestellen. Deze lijst is weer niet volledig vanwege het ontbreken van toestellen die niet in ons land verkrijgbaar zijn.

Realme

Realme GT 8 Pro (29 oktober) → review

review Realme GT 7 Pro (30 oktober) → review

review Realme GT 7T (november) → meer info

meer info Realme GT 7 (november) –> meer info

Realme 16 Pro+ (november)

Realme 16 Pro (november)

Realme 16 (november)

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Handige informatie voor eigenaren OnePlus

Verschillen en overeenkomsten

De vertrouwde OxygenOS-interface op een heleboel OnePlus-toestellen gaat op termijn dus plaatsmaken voor de nieuwe vormgeving van ColorOS 17. De basis van het startscherm en de bediening blijft naar verwachting grotendeels herkenbaar, maar toch gaat er wel degelijk wat veranderen.

ColorOS 17 krijgt het zogenaamde ‘Living Flow Design’. Onderdelen van de interface gaan zichtbaarder reageren op aanrakingen. Bijvoorbeeld met subtiele (licht)effecten en animaties die in elkaar overlopen. Vloeiende animaties en transparate elementen zijn niet nieuw, maar de nieuwste softwareversie wordt wel een verfijning hiervan.

Gelukkig blijft er ook een hoop hetzelfde. ColorOS 17 verandert je OnePlus-smartphone niet ineens in een Oppo. Zo blijven je apps en de basiservaring van Android herkenbaar. Ook specifieke functies van OnePlus-toestellen zullen vermoedelijk blijven werken.

Is overstappen verplicht?

Zie je de overstap nou niet zitten? In dat geval is het goed om te weten dat dit niet per se verplicht is. Je kunt dus gewoon gebruik blijven maken van je huidige versie van OxygenOS. Dit betekent echter niet dat je zonder gevolgen eindeloos de overstap kunt uitstellen.

Wie niet overstapt, loopt het risico op beveiligingslekken. Dat risico begint vanaf het moment dat je telefoon geen beveiligingspatches meer voor OxygenOS ontvangt. Ook mis je mogelijke nieuwe functies als je blijft vasthouden aan OxygenOS. Een derde nadeel is dat er compatibiliteitsproblemen kunnen optreden met apps en diensten als die een nieuwere Android- of softwareversie vereisen die niet op jouw toestel staat.

We sluiten graag af met advies en vertellen je daarom welke andere smartphonemerken je kunt overwegen nu OnePlus uit Europa vertrokken is. En stel dat je wél nog interesse hebt in een toestel van OnePlus, is een aanschaf dan verstandig of juist niet? Lees snel verder!