Deze Android-nieuwtjes mag je deze week niet missen (week #42)

Ontdek of Android Planet-lezers hackers zouden betalen en maak kennis met de Fairbuds 2 én Fitbit Edge. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van week 42.

De Google TV Streamer is inmiddels ruim twee jaar oud en dus lijkt de tijd gekomen voor een opvolger. De doorgaans betrouwbare website 9to5Google heeft gemeld dat Google een nieuwe TV Streamer in ontwikkeling heeft. De bekende mediaspeler zou enkele belangrijke verbeteringen krijgen.

Hoewel het design niet of nauwelijks verandert, is de nieuwe TV Streamer uitgerust met microfoons. Die zitten op het apparaatje zelf en zijn bedoeld voor spraakcommando’s. Hierdoor wordt het mogelijk om met ‘Hey Google’ aan Gemini iets te vragen.

→ Dit is er nog meer nieuw aan de opvolger van de populaire mediaspeler

De afgelopen dagen dook hij al op in geruchten en deze week is ‘ie officieel gepresenteerd: de Fitbit Edge. De nieuwste fitnesstracker van Google zit tussen de Fitbit Air en Google Pixel Watch 5 in. Het apparaatje heeft een oled-schermpje dat volgens Google behoorlijk helder gezet kan worden.

Het display is een stuk groter dan bij vorige Fitbit-apparaten, waardoor je meer info kunt aflezen. De Fitbit Edge is 11,5 millimeter dun en heeft volgens Google een behuizing die 45 procent lichter is dan de Apple Watch Series 12. Ook zit er een fysieke knop op.

→ Deze features maken de Fitbit Edge volgens ons de moeite waard

Je leest het tegenwoordig veel te vaak: een webshop, provider of ander bedrijf is gehackt. Criminelen maken daarbij een grote hoeveelheid data buit, waaronder vaak je e-mailadres, telefoonnummer en bestelgeschiedenis. Daarmee zetten ze hun slachtoffers onder druk: betalen of die gegevens belanden op het dark web.

Met ‘slachtoffers’ bedoelen we van oudsher vooral de gehackte bedrijven zelf. Het zorgt voor flinke reputatieschade als blijkt dat klanten niet goed beschermd waren tegen een dergelijk lek. Het bekendste recente voorbeeld is natuurlijk de grote inbraak bij Odido.

→ Lees tips tegen hackers en bekijk de resultaten van onze poll!

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We schrijven wekelijks over WhatsApp, want de chat-app blijft maar functies ontwikkelen. Vorige week meldden we al dat er sterk nagedacht wordt over de introductie van een apart tabblad met alle contacten. Deze week was er spannender nieuws: de app is druk met het testen van een optie om berichten in te plannen.

Daarnaast kun je instellen om media (foto’s en video’s) op een bepaalde datum in de toekomst te laten versturen. Dat heeft WABetaInfo ontdekt. Deze functies staan al heel lang op het wensenlijstje van WhatsApp-gebruikers. Wel lijken er enkele beperkingen.

→ Dit is allemaal mogelijk met de nieuwe functie en dit kan (nog) niet.

Fairphone staat bekend om repareerbare gadgets en komt nu met de Fairbuds 2. Waar veel oordopjes na verloop van tijd worden weggegooid omdat de accu op is of een onderdeel stuk is, zijn de Fairbuds 2 (hopelijk) langer te gebruiken. Daarmee wil Fairphone voorkomen dat er onnodig veel oortjes op de afvalberg belanden.

Het ontwerp van de Fairbuds 2 is modulair, wat wil zeggen dat je onderdelen zelf kunt vervangen. Denk aan de batterij van de oplaadcase en die in de oordopjes zelf. Volgens de Nederlandse fabrikant is het vervangen van de batterij helemaal niet moeilijk.

→ Klik verder voor de adviesprijs en verkoopdatum van de Fairbuds …