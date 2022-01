‘Google werkt aan nieuwe Chromecast met Google TV aan boord’

Google werkt aan een nieuwe Chromecast met Google TV. Veel over het apparaatje is nog niet bekend, maar we verwachten een aantal flinke upgrades.

Gerucht: Nieuwe Chromecast met Google TV op komst

Google werkt aan een nieuwe Chromecast met Google TV. De fabrikant bracht eind 2020 al een Chromecast met Google TV uit, maar deze is toe aan een upgrade. Het apparaatje loopt qua specificaties behoorlijk achter op de concurrentie – voornamelijk de beschikbare opslagruimte valt erg tegen. Nu werkt Google dus aan een opvolger, die hopelijk een aantal flinke verbeteringen krijgt.

9To5Google schrijft dat het ‘documenten’ heeft ingezien, waaruit blijkt dat Google een Android-apparaat onder de codenaam ‘Boreal’ ontwikkelt. De bron vond deze codenaam in dezelfde familie als ‘Sabrina’; de codenaam van de huidige Chromecast met Google TV. De apparaten zijn dus aan elkaar gelinkt.

Google TV

Verder is helaas niets bekend omtrent Boreal. We weten dan ook niets over de specificaties, het ontwerp en de features van het apparaatje. Wel is 9To5Google er zeker van dat de nieuwe Chromecast het AV1-format ondersteunt. Ondersteuning van dit belangrijke videoformat mist op de huidige Chromecast met Google TV.

Google TV maakt iedere televisie slim

Google TV is de nieuwe interface van Android TV. Het is mogelijk gemaakt door machine learning – waar Google de afgelopen jaren flink op inzet – en Google Assistant. Google TV helpt gebruikers de content te vinden die voor hen interessant is. Zo laat het veelgebruikte apps zien en biedt het je films en series aan, die op basis van jouw kijkgedrag zijn geselecteerd. Google hoopt dat je dankzij Google TV nooit meer lang naar leuke content moet zoeken.

De interface is overzichtelijk. Zo zijn er verschillende tabbladen, duidelijke tekst en grote afbeeldingen. Google TV tovert je televisie als het ware om in een smart tv. Je hebt dus geen telefoon of tablet meer nodig om content te streamen via je Chromecast. Dankzij Google TV kan dat allemaal via de televisie, met de meegeleverde afstandsbediening.

→ Bekijk hieronder onze ervaringen met de huidige Chromecast met Google TV of lees alles in de volledige Chromecast met Google TV review.

