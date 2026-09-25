Let op je foto’s: Google Foto’s bewaart ze nu veel korter

Wie een foto in Google Foto’s verwijdert, kan altijd nog naar de prullenbak om ‘m daaruit te vissen. Eerst had je daar maar liefst zestig dagen voor, maar Google heeft die bedenktijd gehalveerd.

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Veelgebruikte Google Foto’s-app verandert

Als je een Android-smartphone hebt, dan is de kans groot dat daar standaard de app van Google Foto’s op staat. Foto’s en video’s die je met je toestel maakt, kun je in deze app terugvinden en – als je back-ups hebt ingeschakeld – ook automatisch laten opslaan in je Google-account. Vanuit hier kun je ze onder andere bewerken, beheren, synchroniseren en delen.

Omdat ook screenshots soms direct in Google Foto’s worden opgeslagen, kunnen we ons voorstellen dat je zo nu en dan even door de app gaat om schoon schip te maken. Een schermafbeelding van je treinreis, boodschappenlijstje of ander tijdelijk bestand hoeft immers niet voor eeuwig op je telefoon te staan. Verwijderen is dan een logische stap. Daar heeft Google nu iets belangrijks aan gewijzigd.

Bedenktijd is nu 30 dagen

Tot voor kort gaf Google je 60 dagen om een item uit de prullenbak terug te halen voordat het definitief en onherroepelijk verwijderd wordt. Een recente wijziging in dit beleid zorgt ervoor dat je nu 30 dagen hebt om foto’s en video’s te herstellen.

Hiermee brengt Google deze voorwaarde in lijn met Google Drive, waar verwijderde bestanden altijd al 30 dagen in de prullenbak bleven staan om daarna automatisch en definitief te worden verwijderd.

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Wellicht heb je de afgelopen tijd een melding van Google ontvangen, per mail of direct in de Google Foto’s-app. Zo niet, dan ben je nu op de hoogte. Het bedrijf heeft ook de officiële ondersteuningswebsite bijgewerkt, waarop gebruikers alles kunnen nalezen. Daar wordt de zogenaamde ‘grace period’ van 30 dagen duidelijk gecommuniceerd.

We verwachten niet dat heel veel gebruikers hier last van zullen hebben. Een maandje is nog steeds een ruime periode om per ongeluk verwijderde items uit de prullenbak te halen. Toch is het feitelijk gezien een versobering van de service, aangezien Google je verwijderde foto’s en filmpjes minder lang voor je gaat bewaren. Zo bespaart de zoekgigant vermoedelijk opslagruimte op zijn servers, wat de halvering kan verklaren.