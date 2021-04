Google lanceert de Nest Hub (tweede generatie) in Nederland als opvolger van de originele Nest Hub. Het slimme scherm met spraakbediening is op diverse punten verbeterd. In deze vergelijking zetten we de grootste verschillen onder elkaar.

Google Nest Hub vs Nest Hub 2

Google presenteerde de Nest Hub tweede generatie officieel half maart. Het apparaat volgt de Nest Hub uit 2018 op als slimme speaker met scherm. Is het verstandig om het nieuwe model te kopen, of loont het om te besparen en de oude versie in huis te halen? Android Planet legt de vijf belangrijkste verschillen tussen de Google Nest Hub vs Nest Hub 2 uit. Op die manier kun je zelf beslissen welke generatie het beste bij jou past.

1. Vernieuwd ontwerp

Op het eerste gezicht lijken de Nest Hub en Nest Hub (tweede generatie) sprekend op elkaar. Dat klopt, maar er zijn subtiele verschillen. Zo heeft de tweede generatie Nest Hub een extra microfoon (drie tegenover twee) om je stem beter te kunnen opvangen. In het apparaat zit ook een nieuwe chip om efficiënter te reageren op je vragen en commando’s.

Ook handig: de rand rond het 7 inch-scherm loopt nu naadloos over in de behuizing, waardoor je het scherm prettiger kunt afnemen met een doekje.

De kleurvoering wijkt ook af: in het buitenland biedt Google het apparaat in vier kleuren aan. In Nederland helaas niet. Hier verschijnt de tweede generatie Nest Hub in dezelfde kleuren als zijn voorganger: grijs en wit. De behuizing is wel op een ander punt vernieuwd en bestaat uit gerecycled plastic.

2. Betere geluidskwaliteit en specificaties

In de tweede generatie Nest Hub zit een grotere speaker, met een diameter van 43,5 millimeter. Google claimt daarom dat de laagweergave (bas) vijftig procent verbeterd is. Dat zou geen overbodige luxe zijn, want de originele Nest Hub produceert weinig bas. De nieuwe speaker is dus meer geschikt voor het luisteren van muziek.

3. Gebarenbediening

Een interessante vernieuwing in de Nest Hub 2 is de Soli-radarchip. Deze chip ken je misschien uit de Google Pixel 4 en 4 XL en maakt het mogelijk om snelle acties uit te voeren door met je hand te gebaren. De Nest Hub (tweede generatie) kun je ook met gebaren bedienen, bijvoorbeeld door je hand vlakbij het scherm te houden om de muziek te pauzeren.

Gebruik je de Nest Hub 2 als wekker, dan kun je het alarm snoozen of uitzetten door met je hand voor het scherm te vegen. Kortom: snelle acties vereisen niet meer dat je het scherm daadwerkelijk aanraakt. Dat is met name prettig als je natte of vieze handen hebt, bijvoorbeeld bij het koken. De eerste generatie Nest Hub mist de Soli-radar.

4. Google Nest Hub tweede generatie meet je slaap

De nieuwe Nest Hub zet de Soli-radarchip ook in voor een andere feature: het meten van je slaap. Door het apparaat op je nachtkastje te zetten met het scherm naar je toe gericht, registreren de sensoren je bewegingen. Google claimt dat de tweede generatie Nest Hub bijhoudt hoe lang je geslapen hebt en op welke momenten je (on)rustig sliep, hoestte en snurkte. Deze feature draagt de naam Sleep Sensing en ontbreekt op de originele Nest Hub.

Sleep Sensing kan geen slaappatronen registreren, een feature die wel aanwezig is in betere fitnesstrackers en smartwatches. Google stelt Sleep Sensing dit jaar gratis beschikbaar, maar gaat er vanaf volgend jaar geld voor vragen. Je hebt dan een Fitbit-abonnement nodig, waarvan de prijs nog onbekend is.

5. Google Nest Hub (tweede generatie) prijs

Het laatste verschil tussen de twee Nest Hub’s is de prijs. Een losse Google Nest Hub betaal je al een tijd 90 euro. Zijn splinternieuwe opvolger is vanaf 4 mei te koop en krijgt een adviesprijs van 100 euro. Omdat Google en (web)winkels van hun resterende voorraad originele Nest Hub’s af willen, zal die de komende tijd in prijs dalen. Als de verbeteringen van de Nest Hub (tweede generatie) je weinig interesseren, is de eerste generatie dus een slimme koop.

Meer weten? Check dan nog eens onze Google Nest Hub review of bekijk de videoreview. Android Planet publiceert binnenkort een uitgebreide review van de Nest Hub (tweede generatie).

