Gerucht: Google Pixel 7 Ultra met grote camerasensor komt eraan

Google heeft de Pixel 7 en Pixel 7 Pro nog maar net uitgebracht en er gaan al geruchten rond over een eventueel Ultra-model. Vooral de camera lijkt een grote upgrade te krijgen.

‘Google Pixel 7 Ultra krijgt 1 inch-sensor’

Geruchten over de nieuwe Ultra-versie van de Google Pixel 7 vallen vooral op vanwege de speciale camerasensor. De camera’s zijn een belangrijk punt in de Pixel 7-serie, want Google heeft door middel van software extra functies geïntroduceerd. Zo kun je verder inzoomen zonder kwaliteit te verliezen en is de nachtmodus sneller.

De camera van de Google Pixel 7 Ultra krijgt een 1 inch-sensor, aldus lekker Ice Unicerse. Dat is één van de grootste sensormaten op de smartphonemarkt en moet voor beter belichte foto’s zorgen. Combineer dat met Googles uitgebreide nabewerking in de Pixel 7-serie en de toekomst ziet er rooskleurig uit voor cameraliefhebbers.

Google Pixel 7 Pro

Toch is het niet altijd zo goed als het klinkt. In sommige gevallen wordt de sensor namelijk niet optimaal gebruikt. Onlangs gingen we hier uitgebreid op in.

Het bestaan van een Pixel 7 Ultra is niet officieel door Google erkend en alle geruchten komen voort uit Googles digitale softwarecodes. Daar vond ontwikkelaar Kuba Wojciechowski de term ‘Lynx (L10). Volgens hem gaat dit over de Google Pixel 7 Ultra, maar niets is zeker.

Verbeterde camera’s op nieuwe Google Pixel 7-serie

Bij de nieuwste Pixel-smartphones staan de camera’s hoog in het vaandel. De nieuwe Pixel 7 van Google heeft hetzelfde aantal megapixels als zijn voorganger, maar wel een aantal handige nieuwe functies. Dat komt met name door de nieuwe Tensor G2-chip en verbeterde software.

De nachtmodus is beter en sneller, waardoor foto’s in het donker er helderder uitzien. Ingezoomde foto’s verliezen minder kwaliteit wanneer je digitaal inzoomt en bewogen foto’s kun je achteraf scherp maken. De sensor van de selfiecamera is wel een stukje scherper. Deze is van 8 megapixel naar 10,8 megapixel gegaan en heeft een grotere beeldhoek. Hij maakt bovendien gezichtsherkenning mogelijk.

We hebben de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro uitgebreid getest en gekeken hoe de camera’s in de praktijk presteren. Lees de Google Pixel 7 (Pro) review meer alle informatie en check ook de video hieronder. Daar praten we je kort bij over de nieuwe smartphones.

