‘Google Pixel 9 Pro met nieuw ontwerp nu al te zien op renders’

Het duurt nog minimaal acht maanden voor Google de Pixel 9 Pro presenteert, maar de smartphone is nu al te zien op renders. Het toestel krijgt een nieuw ontwerp met herkenbare elementen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Renders laten Google Pixel 9 Pro zien’

Het is pas een paar maanden geleden dat Google de Pixel 8 Pro uitbracht, maar we hebben nú al beelden van zijn opvolger. De bekende lekker OnLeaks publiceerde renders van de Google Pixel 9 Pro op de website MySmartPrice. De zoekgigant brengt dat toestel waarschijnlijk in oktober uit.

De smartphone krijgt geen gebolde zijkanten, maar volledig platte. Dat is een trend, want de Samsung Galaxy S24 en S24 Plus hebben ze ook. Hetzelfde geldt voor de iPhone 15-toestellen van concurrent Apple.

Verder vernieuwt Google de camerabalk. Waar die op de Pixel 8 Pro nog over de gehele breedte van het toestel loopt, wordt hij bij de 9 Pro iets smaller. Hij lijkt als het ware op de achterzijde geplakt. Er zijn drie camera’s te zien, waaronder een periscopische zoomlens.

De hoofdcamera krijgt volgens MySmartPrice mogelijk een variabel diafragma. Dat kennen we van onder meer de Xiaomi 14 Pro. Zo bepaal je zelf of alle elementen in de foto scherp moeten zijn of alleen de voorgrond.

Volgens de website is het toestel 162,7 millimeter lang en 76,6 millimeter breed. Dat is ietsje groter dan de Pixel 8 Pro. Desondanks zou de Pixel 9 Pro een kleiner 6,5 inch-oled-scherm krijgen. Dat rijmt niet met elkaar, dus waarschijnlijk gaat het om een foutje. We denken dat het display gewoon weer 6,7 inch zal meten.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Google Pixel 9 Pro

Deze renders van de Google Pixel 9 Pro komen erg vroeg. Er is verder nog weinig bekend over het toestel. Vermoedelijk draait hij op een snellere Tensor G4-chip en heeft de accu weer een capaciteit van 5000 mAh. Verder mag je zeven jaar lang software-updates verwachten.

Naast deze Pro brengt Google in oktober ook een gewone Pixel 9 uit, met een kleiner scherm en minder camera’s. Daar zijn nog geen beelden van gelekt.

Wil je op de hoogte blijven? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Lees het laatste nieuws over Google: