Google Pixel Tablet vs OnePlus Pad: de 5 grootste verschillen

Zowel Google als OnePlus lanceerde recent een nieuwe tablet. Twijfel je tussen deze twee apparaten? Lees dan snel verder. In onze Google Pixel Tablet vs OnePlus Pad-vergelijking zetten we de belangrijkste verschillen op een rij.

Google Pixel Tablet vs OnePlus Pad

Wie al een tijdje rondloopt in Android-land herinnert zich misschien de tablets die Google jaren geleden uitbracht. Vooral de Pixel C uit 2015 had een behoorlijk goede reputatie. Daarna bleef het lang stil en leek Apples iPad de strijd definitief te winnen.

Inmiddels is de Android-tablet gelukkig aan een wederopstanding bezig. Samsung heeft zijn Tab S8-serie en zowel Google als OnePlus deden recent een nieuwe duit in het zakje. Hoog tijd dus voor een Google Pixel Tablet vs OnePlus Pad-vergelijking, waarin we de belangrijkste verschillen tussen deze apparaten op een rij zetten.

1. Scherm

De Google Pixel Tablet heeft een 10,95 inch-scherm, terwijl de OnePlus Pad over een 11,6 inch-display beschikt. Het gaat in beide gevallen helaas om lcd-panelen, die een minder goed contrast hebben dan het oled-scherm van bijvoorbeeld de (veel duurdere) Samsung Galaxy Tab S8 Plus.

De verschillen tussen beide schermen zijn behoorlijk groot. Zo heeft de OnePlus een beeldverhouding van 14 staat tot 10. De Pixel Tablet is met 16 staat tot 10 een stuk breder, wat hem erg geschikt maakt voor het bekijken van films en series. De zwarte balken boven en onder het beeld zijn in dat geval een stuk kleiner. De OnePlus Pad daarentegen leent zich beter voor productiviteit en het lezen van (strip)boeken. Ook zijn de schermranden dunner dan bij de concurrent.

Het belangrijkste verschil is wellicht de verversingssnelheid. Googles tablet blijft steken op 60Hz, wat betekent dat de pixels 60 keer per seconde verversen. Dat is anno 2023 behoorlijk ouderwets en zorgt ervoor dat het beeld wat lijkt te stotteren tijdens animaties of als je door je socials scrollt. De OnePlus Pad heeft een maximale verversingssnelheid van 144Hz en voelt daardoor een stuk soepeler aan.

2. Hardware

Onder de motorkap van de Pixel Tablet vinden we een Tensor G2-chip, die we kennen van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Dat is een prima processor, die voor een vlotte werking zorgt en ook het spelen van games mogelijk maakt. Hij legt het wel af tegen de MediaTek Dimensity 9000 die OnePlus in zijn Pad stopte. Deze chip scoort in de meeste tests zo’n 20 tot 30 procent beter.

De OnePlus Pad komt standaard met 8GB RAM en 128GB opslag. Datzelfde geldt voor de Pixel Tablet, maar die kun je indien gewenst ook met 256GB opslagruimte krijgen. Daar betaal je natuurlijk extra voor.

3. Accessoires

OnePlus bracht tegelijk met zijn tablet twee optionele accessoires uit: een toetsenbord met trackpad, waardoor je de Pad in een laptop verandert, én een stylus. Die gebruik je om (aan)tekeningen te maken op het scherm. Daarmee heeft OnePlus het klassieke totaalpakket voor een tablet samengesteld, dat natuurlijk erg doet denken aan Apple’s ecosysteem.

Google kiest voor een heel andere weg. Er is geen officiële toetsenbordcover voor de Pixel Tablet en ook een stylus ontbreekt. In plaats daarvan krijg je een dock meegeleverd waarmee je het apparaat oplaadt en die eveneens een ingebouwde speaker heeft. De combinatie doet sterk denken aan een Google Nest Hub. Je gebruikt de tablet dan ook eenvoudig om je smart home aan te sturen.

Dat zijn dus twee totaal verschillende strategieën: de OnePlus Pad is (ook) bedoeld voor productiviteit, de Pixel Tablet vooral voor entertainment en als hub voor je slimme huis.

4. Accuduur en opladen

In onze review van de OnePlus Pad waren we goed te spreken over de accuduur. De Pixel Tablet hebben we nog niet kunnen testen, maar Google belooft dat je zo’n 12 uur video kunt streamen voor hij in het stopcontact moet. Dat is een mooi resultaat.

Helaas bedraagt de maximale oplaadsnelheid van de Pixel Tablet slechts 18 Watt. Als je het meegeleverde dock gebruikt is dat zelfs maar 15 Watt. De OnePlus Pad tankt veel sneller accusap: met maar liefst 67 Watt. Hij zit dus een stuk rapper vol. De adapter moet je wel zelf regelen, want die zit niet in de doos.

5. Prijzen en software

De prijzen van beide tablets laten zich wat lastig vergelijken. De OnePlus Pad kost 499 euro, terwijl je voor de Pixel Tablet 679 euro kwijt bent. Bij die laatste krijg je echter wel het genoemde dock met speaker ‘cadeau’. We zetten cadeau tussen haakjes omdat je er natuurlijk gewoon voor betaalt. Je kunt de tablet niet zonder dit dock kopen, wat een flink nadeel is als je er geen behoefte aan hebt.

De tablets draaien op Android 13, waarbij OnePlus zijn eigen OxygenOS-schil over het besturingssysteem heen legt. Ze krijgen allebei drie grote upgrades, waardoor je tot en met Android 16 goed zit. OnePlus belooft verder vier jaar lang regelmatig beveiligingspatches uit te brengen voor zijn Pad. De Pixel Tablet ontvangt deze updates iets langer: vijf jaar.

Conclusie Google Pixel Tablet vs OnePlus Pad

Dat was ‘m, onze Google Pixel Tablet vs OnePlus Pad-vergelijking. Hopelijk ben er wijzer van geworden! Kort gezegd beschikt de OnePlus Pad over betere specificaties en is hij meer gericht op productiviteit. De Google Pixel Tablet is echt bedoeld voor entertainment en laat zich goed integreren in je smart home.

Als je de Pixel Tablet wil aanschaffen, moet je nog even geduld hebben. Hij is vanaf 21 juni te koop en kost dus 679 euro inclusief dock. Daarvoor krijg je 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Als je 100 euro extra betaalt, verdubbel je de opslag naar 256GB. De OnePlus Pad met 8GB RAM en 128GB opslag ligt nu al in de winkel en heeft een adviesprijs van 499 euro.