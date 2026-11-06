Google Vind-plek waarschuwt je nu als je bluetooth-tracker vergeet

Google voegt momenteel een handige functie toe aan Vind-plek. De app kan je voortaan waarschuwen als je een Bluetooth-tracker achterlaat. Wij zien de functie al, dus we vertellen je graag hoe het werkt en waar je dit instelt.

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Nieuwe functie in app: melding bij achterlaten

Als jij een bluetooth-tracker hebt, dan zit die vaak op een vaste plek. Bijvoorbeeld in je portemonnee of pasjeshouder, of aan je sleutelbos. Als je de tracker gekoppeld hebt aan Google Vind-plek, dan kun je in die app zien waar je tracker zich bevindt. Dat is erg handig, maar het kan nog slimmer. Volgens de website 9to5Google voegt Google momenteel een nieuwe functie toe in Vind-plek.

Dat hebben we uiteraard gecheckt en het klopt. Deze functie heet ‘Melding bij achterlaten’ in het Nederlands. Zoals de naam al verklapt, krijg je hiermee een waarschuwing zodra een tracker niet langer in de buurt van je smartphone wordt gedetecteerd. Dat is erg nuttig als je je portemonnee of sleutelbos met daarin of daaraan een bluetooth-tracker per ongeluk ergens hebt laten liggen.

Hier stel je de nieuwe functie in

De nieuwe functie is ontdekt in versie 3.1.787-06 van de Vind-plek-app. Wil je dit ook inschaken? Controleer dan eerst of jij deze versie al op je telefoon hebt staan. Dat doe je door het app-icoon van Vind-plek kort in te drukken. Tik vervolgens op ‘App-info’. In het scherm dat opent, zie je de appversie vaak direct staan. Volg daarna deze stappen:

Open de Vind-plek-app; Selecteer de bluetooth-tracker waarvoor je meldingen wil ontvangen; Tik rechtsboven op het tandwieltje om de instellingen te openen; Zoek naar ‘Melding bij achterlaten’ en schakel de optie in.

Je hoeft de functie niet voor al je trackers tegelijk in te schakelen. Je bepaalt per apparaat of je meldingen wilt krijgen. Google maakt bovendien standaard een uitzondering voor je thuisadres, dat je in je Google-account hebt opgeslagen. Zo krijg je bijvoorbeeld geen melding wanneer je je portemonnee thuis laat liggen en zelf vertrekt.

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Beschikbaarheid voor andere apparaten

Volgens 9to5Google is ‘Melding bij achterlaten’ inmiddels zichtbaar bij gebruikers in de Verenigde Staten en Europa. Nederlandse Android-gebruikers kunnen er dus ook mee aan de slag. Wel moet je de juiste appversie geïnstalleerd hebben. Houd er rekening mee dat de functie mogelijk nog niet bij iedereen beschikbaar is.

Er is wel een kanttekening: op het moment van schrijven is de functie nog niet beschikbaar bij alle apparaten die met Vind-plek samenwerken. Wij hebben een bluetooth-tracker van eufy en daarbij is de functie ook al zichtbaar in de app, maar we hebben het nog niet kunnen testen. 9to5Google ziet de optie onder meer bij trackers van Chipolo en de Moto Tag.

Bij andere apparaten, zoals draadloze oordopjes, ontbreekt de optie vooralsnog. Of en wanneer Google de ondersteuning verder uitbreidt, is nog niet duidelijk.