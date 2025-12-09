Extra veel voordeel op de Samsung Galaxy Watch8 Lifestyle Pack

Bekijk actie

‘Google repareert gratis jouw Pixel 9 Pro (XL) en verlengt garantie’

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
9 december 2025, 12:01
2 min leestijd
‘Google repareert gratis jouw Pixel 9 Pro (XL) en verlengt garantie’

Google heeft een uitgebreid reparatieprogramma aangekondigd voor de Pixel 9 Pro en 9 Pro XL. Daarnaast wordt de garantie van de Pixel 9 Pro Fold verlengd tot drie jaar. Hoe dat precies zit, lees je hier.

Lees verder na de advertentie.

Google Pixel 9 Pro (XL) schermproblemen

Sommige Google Pixel 9 Pro-gebruikers komen in aanmerking voor een gratis schermreparatie. De techgigant weet dat op een beperkt aantal Pixel 9 Pro– en Pixel 9 Pro XL-telefoons problemen kunnen voorkomen die de functionaliteit beïnvloeden. Hoewel er momenteel nog weinig probleemgevallen zijn, handelt Google uit voorzorg.

Google Pixel 9 Pro Fold stresstest

De mogelijke problemen beschrijft Google in detail. Zo kan er een verticale lijn op het scherm verschijnen die van onder naar boven loopt. Maar, het gaat ook om toestellen met schermflikkering. Er is een online tool om te checken of jouw toestel in aanmerking komt voor een gratis schermvervanging.

Google is niet de enige fabrikant die aan de bel moet trekken. In het verleden kwamen Samsung en OnePlus al eens met een gratis reparatie-actie toen bij hun toestellen schermgebreken aan het licht kwamen.

Gratis reparatie van Pixel 9 Pro?

Staat jouw Pixel 9 Pro of Pixel 9 Pro XL in de lijst met toestellen die gerepareerd mogen worden, dan kan dat alleen bij een erkende reparateur. Wanneer je toestel weer in orde is, krijg je hier van Google nog eens negentig dagen garantie op.

Weet wel dat je niet voor alle schermschade op kosten van Google langs kunt gaan voor een reparatie. Alleen toestellen met de vermelde schermproblemen (groene strepen en flikkerend scherm) kunnen gratis hersteld worden. Dus niet wanneer je toestel extra schade heeft, zoals een gebarsten scherm of waterschade.

Voor de Pixel 9 Pro Fold komt Google met een garantieprogramma. Omdat ook bij de vouwversie van de Pixel 9 Pro sprake is van mogelijke problemen die de functionaliteit beïnvloeden, biedt de techgigant supportdekking tot drie jaar na de datum van de oorspronkelijke aankoop in de winkel.

Tip: Voordat je een toestel opstuurt of wegbrengt voor een reparatie, kun je het best even een back-up van je gegevens maken. Open de app Instellingen op je Pixel. Ga naar Systeem, dan naar Back-up en selecteer Nu back-up maken.

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron: Support Google
Bron afbeelding: JerryRigEverything
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Google Achtergrond Android Smartphones Google Google Pixel 9 Pro Google Pixel 9 Pro XL Google Pixel 9 Pro Fold

Bekijk ook

Update Pixel-telefoons in oktober: geen flikkerend scherm meer

Update Pixel-telefoons in oktober: geen flikkerend scherm meer

9 oktober 2025

Nieuwe Pixel Drop brengt Material 3 Expressive-ontwerp naar jouw Pixel

Nieuwe Pixel Drop brengt Material 3 Expressive-ontwerp naar jouw Pixel

4 september 2025

Android-problemen opgelost: augustus-update nu te downloaden

Android-problemen opgelost: augustus-update nu te downloaden

6 augustus 2025

Je Android wordt weer veiliger: juli-update rolt nu uit

Je Android wordt weer veiliger: juli-update rolt nu uit

9 juli 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Google Pixel 9 Pro
Google Pixel 9 Pro

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren