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Een Google Workspace-abonnement voor persoonlijk gebruik: dit is er mogelijk

Erwin Vogelaar
Erwin Vogelaar
27 augustus 2026, 13:00
3 min leestijd
Een Google Workspace-abonnement voor persoonlijk gebruik: dit is er mogelijk

Een Google Workspace-abonnement is vooral bedoeld voor bedrijven, maar heb je er voor persoonlijk gebruik ook wat aan? We leggen het uit.

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Google Workspace voor persoonlijk gebruik

Met het nieuws dat een geliefde Gmail-functie plots alleen voor betalende Workspace-abonnees is, denk je mogelijk: is dat wat voor mij? Hoewel Workspace is gemaakt voor bedrijven, zijn er ook zeker mogelijkheden voor individuen.

Wat is Google Workspace?

Google Workspace is een heel pakket aan tools voor productiviteit en samenwerking. Hieronder vallen veel bekende diensten van Google zoals Gmail, Drive, Agenda en Documenten. 

Deze tools kun je natuurlijk gratis voor persoonlijk gebruik inzetten, maar Google verdient vooral aan bedrijven die het complete pakket aanbieden aan werknemers. Deze bedrijven kunnen hun eigen domeinnaam gebruiken voor het sturen van e-mails, het maken van afspraken en het delen van documenten, maar dan allemaal met het gemak van de Google-apps inclusief speciale administratieve functies.

Google Workspace
De apps van Google Workspace.

Google Workspace als individu

Abonnementen worden verkocht voor een prijs per persoon. Het idee is dan dat grotere bedrijven Google meer betalen, omdat ze meer medewerkers hebben.  

Toch kun je ook als individu een abonnement nemen vanaf 8,10 euro per maand, met een proefperiode van 14 dagen. Je moet daar dan een nieuw account voor aanmaken in combinatie met een eigen domeinnaam, of je huidige Google-account upgraden.

Let op: Kies je ervoor om je persoonlijke account te upgraden, dan loop je het risico dat je al je bestanden kwijtraakt. Op Reddit wordt daar door meerdere mensen over geklaagd. Maak dus voor de zekerheid van te voren een back-up.

Nadelen en voordelen

Een nadeel van een Google Workspace-account, is dat je tegen kleine probleempjes aan kunt lopen bij diensten voor consumenten. Zo kun je bijvoorbeeld geen gezinsleden toevoegen aan Google Home of de Play Store met een Workspace-account. Je kunt ook tegen problemen aanlopen met wearables, of dat Gemini niet je persoonlijke voorkeuren in de gaten houdt als je de AI gebruikt in onder andere Google Foto’s of YouTube.

De extra voordelen van zo’n abonnement zijn dat je meer opslagruimte krijgt en geen reclame meer ziet in Gmail. Daarnaast krijg je functies zoals langer videobellen en dus de mogelijkheid om berichten via een ander e-mailadres te verzenden.

Let op: Een belangrijk onderdeel om rekening mee te houden is opslagruimte. Je kunt de opslagruimte van je Google One-abonnement niet meenemen naar je Workspace-abonnement. Bij het goedkoopste Google Workspace-abonnement (Starter) krijg je maar 30GB opslagruimte, wat best weinig is.

Pas als je betaalt voor een duurder abonnement (Standard) voor 16,20 euro per maand, krijg je 2TB opslagruimte. Je zit dan wel direct vast aan een prijzig abonnement om je bestanden te behouden.

De moeite waard?

Google Workspace is echt gemaakt voor bedrijven. Hoewel het mogelijk is om een Google Workspace-account als individu te gebruiken, is dat eigenlijk alleen aan te raden als je een zzp-er bent of op andere manier gebruikmaakt van een eigen domeinnaam. 

Omdat je met een Google Workspace-account hier en daar tegen kleine obstakels kan oplopen vergeleken met een normaal Google-account, is het aan te raden om een werk-account en een persoonlijk account aan te houden en daar tussen te wisselen. Bedenk je van te voren goed of je daar zin in hebt.

Inbox-zero

Of je nou een Workspace-abonnement hebt, of gratis gebruik maakt van Gmail: iedereen kan wel wat hulp gebruiken bij het opruimen van hun inbox.

Bron afbeelding: Google
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