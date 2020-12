December is begonnen en dat betekent dat het weer tijd is voor jaarlijstjes. Google presenteert met het overzicht Year in Search 2020 de belangrijkste zoektrends. Hier zochten we in 2020 het meeste naar.

Year in Search 2020: dit zocht Nederland afgelopen jaar

Ieder jaar houdt Google zorgvuldig alle zoektrends bij. Aan het eind van het jaar vat de zoekmachine alle zoektermen samen en legt zo de trends vast. Van meest gezochte recept tot de vraag waarom men wc-papier hamstert, geen onderwerp blijft onbesproken.

Google presenteert het jaaroverzicht via Google Trends. Compleet met inspirerende video, woordgrapjes en miniquizzes. De lijstjes met meest gezochte zoektermen en vragen vatten het jaar 2020 aardig goed samen.

Hier zochten we in 2020 naar:

Coronavirus RIVM Verkiezingen Amerika Coronavirus Nederland Snappet Kobe Bryant Fred van Leer iPhone 12 Corona Dashboard Joe Biden

Bovenaan het lijstje meest gebruikte zoekopdrachten staat, niet geheel verrassend, “coronavirus”. Gevolgd door “RIVM” en “verkiezingen Amerika. Op plek vier en vijf komen we “coronavirus Nederland” en “Snappet” tegen, een online leerplatform.

De top tien wordt gecomplementeerd door zoekopdrachten naar het overlijden van sterbasketballer Kobe Bryant, de tumult rondom mediapersoonlijkheid Fred van Leer, het coronadashboard en de kersverse Amerikaanse president Joe Biden. Ook één van de meest besproken smartphones van 2020 heeft een plekje in de top 10: Apples iPhone 12.

Year in Search wereldwijd:

Coronavirus Election results Kobe Bryant Zoom IPL

Google heeft ook het gemiddelde van alle landen gepakt en zo één wereldwijde ranglijst gemaakt. Zoals verwacht staat ook hier “coronavirus” op de eerste plek, gevolgd door de resultaten van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. “Kobe Bryant” staat op plek drie, gevolgd door videobeldienst Zoom en “IPL”, de Indiase cricketcompetitie.

