En de winnaar van de Honor 9X is…

Onlangs maakte je bij Android Planet kans op een exemplaar van de Honor 9X. De winnaar van de prijsvraag is nu bekend, dus check snel of jij diegene bent die de smartphone krijgt opgestuurd!

Winnaar van de Honor 9X

We geven op Android Planet regelmatig smartphones en andere toffe gadgets weg, en onlangs hadden we een prijsvraag voor de Honor 9X. Veel van jullie hebben meegedaan aan de prijsvraag, waarvoor dank! Uit alle deelnemers hebben we volstrekt willekeurig één winnaar gekozen, en dat is geworden…

Jan uit Wormerveer!

Gefeliciteerd, Jan! De prijs komt zo snel mogelijk jouw kant op. Niet gewonnen? Niet getreurd. Je kunt dit jaar nog verschillende andere prijsvragen verwachten van ons. Blijf de Android Planet-app en onze nieuwsbrief checken om kans te maken op smartphones en andere gadgets.

Wil je de Honor 9X zelf kopen? Bij de webwinkel van HiHonor is het toestel verkrijgbaar voor 199 euro. Als je op tijd bestelt, dan krijg je er een gratis geschenk van Honor bij!

Maak kans op meer prijzen!

Android Planet bestaat tien jaar en dat willen we natuurlijk vieren met jullie. Tot en met 24 december maak je elke werkdag kans op prachtige prijzen.

In ons overzichtsartikel over de Android Planet is 10 jaar-winactie zetten we alle informatie op een rijtje. Vandaag maak je nog kans op de Nokia 7.2, een interessante smartphone met Android One.