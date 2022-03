‘Terug van weggeweest? HTC presenteert high-end toestel in april’

HTC is jaren geleden een andere weg ingeslagen en de laatste noemenswaardige smartphone stamt uit 2018. Volgens geruchten werkt het bedrijf echter aan een high-end toestel, waarmee het zich richt op de metaverse.

Gerucht: high-end smartphone HTC komt in april

Het nieuws komt binnen via het betrouwbare Digitimes. Volgens topman van de Aziatische markt, Charles Huang van HTC, wordt er gewerkt aan een high-end smartphone. Qua specificaties is er nog niks over bekend, maar er wordt gesproken over de integratie van bepaalde ‘metaverse’-functies voor het aankomende toestel.

Metaverse is niet echt een tastbaar onderwerp, maar HTC zou zich met het toestel willen richten op virtual en augmented reality. Geen heel gekke keuze, want dat is inmiddels het expertisegebied van het bedrijf – met bijvoorbeeld de HTC Vive-brillen.

Laatste noemenswaardige smartphone stamt uit 2018

In 2018 werd de HTC Exodus 1 nog gepresenteerd, een smartphone die perfect zou zijn voor mensen die handelen in crypto. Betalen kon dan ook niet in euro’s, maar alleen in Bitcoin. Het toestel kostte toen 0,15 BTC, omgerekend zo’n 850 euro. Een groot succes was de telefoon niet, want veel werden er niet van gekocht. Was dat wel het geval geweest, dan had HTC een stuk steviger op haar benen gestaan. De huidige waarde van 0,15 Bitcoin ligt namelijk rond de 38.000 euro.

Begin 2018 werd bekend dat Google een groot gedeelte van het bedrijf overnam. Door die gedeeltelijke overname werd gespeculeerd dat ook smartphones uit zouden worden gebracht, die door Google ontwikkeld waren maar de HTC-naam droegen. De toestellen zijn echter nooit verschenen.

Release in Europa?

Of het toestel daadwerkelijk wordt gepresenteerd en voor welke markten, is nog de vraag. Uiteraard houdt de redactie van Android Planet het goed in de gaten. Tevens is het natuurlijk de vraag of een enkele smartphone van een merk dat al jaren niet meer leeft nog impact gaat hebben.

