HTC Android devices vergelijken

HTC is een Taiwanees elektronicabedrijf, waarvan de afkorting voorheen stond voor High Tech Computer Corporation. In zijn begindagen maakte het bedrijf voornamelijk telefoons die Windows Mobile draaiden, hier kwam in 2009 Android bij en sinds 2010 richt het bedrijf zich ook op Windows Phone-toestellen. De focus ligt tegenwoordig vooral op het produceren van Android-toestellen.

HTC is mede-oprichter van de Open Handset Alliance, een groep fabrikanten en netwerkoperators die zich toewijden aan de ontwikkeling van het Android-platform. Verder bijzonder om te weten is dat het bedrijf de eerste was dat een Android-telefoon op de markt bracht, de HTC Dream, ook wel bekend als de T-Mobile G1. Deze liet voor het eerst zien wat er allemaal mogelijk is met Googles mobiele besturingssysteem.

HTC bedrijfsprofiel

HTC werd opgericht in 1997 en maakte initieel alleen notebooks. In 1998 kwamen daar echter al verschillende handhelds bij. Het Taiwanese bedrijf heeft een indrukwekkende reputatie op het gebied van de eerste zijn. Zo was het de eerste met een Microsoft-smartphone (2002) en de eerste 'Microsoft 3G phone' (2005). In 2010 werd bovendien de HTC Evo 4G gelanceerd, de eerste smartphone met 4g-ondersteuning in de VS.

Op het Mobile World Congress van 2011 riep de GSM Association HTC nog uit tot

. De marktwaarde van het bedrijf was dat jaar zelfs groter dan dat van Nokia, waardoor ze de nummer 3 van de wereld werden, na Apple en

. In het derde kwartaal van 2011 was het bedrijf met 24 procent marktaandeel zelfs de grootste in de VS volgens marktonderzoeksbureaus, groter dan Apple (20%) en Samsung (21%). In 2012 volgden zware financiële problemen omdat Apple en Samsung de smartphonemarkt onder controle begonnen te krijgen. Een jaar later begon HTC pas langzaam weer naar boven te klimmen, voornamelijk dankzij de HTC One.

Het marktaandeel van de fabrikant heeft echter een flinke deuk opgelopen en is flink geslonken. In het eerste kwartaal van 2013 had de fabrikant bijvoorbeeld nog 9,3 procent marktaandeel in de VS. Tegenwoordig heeft is het marktaandeel geslonken tot minder dan 5 procent. In april 2014 maakte de smartphonefabrikant bekend dat het weer een stukje beter gaat en dat de verkoopcijfers ruim 12 procent zijn gestegen. Zo'n sterke stijging kwam in oktober 2011 voor het laatst voor.

Sense: HTC's eigen Android-skin

Net als bij vrijwel elke andere smartphonefabrikant is op toestellen van HTC een Android-skin aanwezig. De skin van HTC heet Sense en werd in 2009 voor het eerst geïntroduceerd. Sense kenmerkt zich door de speelsheid, van widgets tot het instellingen-menu. Hoewel toestellen door de bijgeleverde thema's ook van een zakelijk uiterlijk voorzien kunnen worden, is Sense één van de grote voordelen die veel gebruikers benoemen.

Sense 6.0 lijkt qua functionaliteit op versie 5.0, maar voegt nieuwe kleuren en betere effecten toe. Ook zijn de ingebouwde apps van een update voorzien. HTC Sense is onder andere beschikbaar voor een negental smartphones, waaronder de HTC One, One Mini en One Max.

Sense 5.0 introduceerde voor het eerst BlinkFeed (zie screenshot rechts), het sociale startscherm dat door zijn grote gekleurde en interactieve blokken iets van Windows 8 weg heeft. Onder andere berichten van Facebook, Twitter en andere nieuwsstreams worden weergegeven. Laatstgenoemde kan van ANP, internetwebsites of tijdenschriften als de Quote afkomstig zijn. Mocht BlinkFeed teveel informatie in één keer aan je tonen, kun je altijd het normale startscherm in de instellingen activeren. De update naar versie 6.0 geeft BlinkFeed een verbeterde, nieuwe interface en de optie om meer nieuwsbronnen toe te voegen.

Naast een update van BlinkFeed voegt HTC Sense 6.0 ook verbeteringen toe aan de interface van de camera, galerij en apps. Ook nieuw is de introductie van een 'extreme power safe mode'. Hiermee worden alle onnodige applicaties en informatie binnen een toestel afgesloten waardoor er fors op batterijduur wordt bespaard. HTC claimt dat wanneer deze modus wordt ingeschakeld, een HTC One M8 met 10 procent batterij een standby-tijd kan bereiken van zo'n 30 uur. Het nadeel van deze modus is wel dat ook veel belangrijke functies worden uitgeschakeld en je niet veel functionaliteit en opties overhoudt.

Device Manufacturer of the Year